محمد بن راشد: صناعة الأمل هي صناعة للحياة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن صناعة الأمل هي صناعة للحياة، مشيراً سموه إلى ضرورة الاستمرار في غرس بذور التفاؤل والأمل الذي تحيا به الشعوب.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس" :"بحضور الآلاف من الشباب العربي اليوم في دبي كرمنا الفائزة بصناع الأمل في موسمه السادس فوزية محمودي من المغرب ..

وأضاف سموه " نبارك للشعب المغربي وقيادته الرشيدة .. ونبارك للشباب العربي هذا الحراك الإيجابي .. ونشد على يدهم .. ونقول بأن صناعة الأمل هي صناعة للحياة .. ولا بد من الاستمرار في غرس بذور التفاؤل والأمل الذي تحيا به الشعوب .. وتحيا به الأجيال .. وتصنع به المعجزات ".