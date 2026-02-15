مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع يناقش تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي

برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، عقد "مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع" اجتماعه الثاني لعام 2026، حيث تصدرت أجندة الاجتماع قضية تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي، باعتبارها أولوية وطنية قصوى تهدف إلى حماية الأجيال الناشئة في الفضاء الرقمي.

محاور الاجتماع

وكانت أبرز محاور الاجتماع :"تعزيز السلامة الرقمية للطفل ضمن منظومة وطنية متكاملة، تنظيم استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي كأولوية قصوى. ،دراسة تطبيق نهج تدريجي قائم على تقييم المخاطر يبدأ بمنصات التواصل الاجتماعي لتوسيع التطبيق على الخدمات الرقمية، يحدد الالتزامات وآليات الامتثال. ، إدارة الوصول المرتبط بالعمر بما يراعي مراحل النمو والفئات العمرية الصغيرة. تقييم أثر منصات التواصل على العلاقات الأسرية وجودة التواصل داخل المنزل.

تقييم أثر منصات التواصل على نمو الطفل المعرفي والإدراكي (التركيز والانتباه وتنظيم الوقت واللغة). ، تمكين الأسرة بأدوات عملية للتوجيه والمتابعة وبناء عادات رقمية صحية. ، الاستعانة بمتخصصين في نمو الطفل والصحة النفسية.

تعزيز التوعية المجتمعية وترسيخ الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة ، التعاون بين الجهات الوطنية (اجتماعية، تقنية، تعليمية، أمنية، إعلامية، صحية)".