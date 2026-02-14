أحمد بن محمد يبارك لفريق اتحاد الإمارات للصقور فوزه بكأس الاتحاد الدولي

بارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، رئيس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور، رئيس اتحاد الإمارات للصقور، لفريق اتحاد الإمارات للصقور بمناسبة فوزه بالإنجاز المستحق بالتتويج بلقب كأس الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور للعام الثاني على التوالي خلال النسخة الثالثة التي تحمل اسم "أشواط الماسترز"، وتحقيق ثلاثة أرقام عالمية.

وأضاف سموه: "الفوز هو نتاج رؤية واضحة لتحويل الرياضة التراثية إلى منافسة احترافية عالمية، وثمرة عمل مؤسسي وجهود كبيرة هدفها ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لرياضات وسباقات الصقور، وبما يترجم دعم القيادة الرشيدة واهتمامها الدائم برياضة الصقور العريقة."

وشهدت النسخة الثالثة من الحدث مشاركة دولية واسعة شملت 27 فريقاً من 25 دولة، تنافسوا في أربعة أشواط متنوّعة. كما أصبح الحدث جزءاً من منظومة رياضية عالمية كبرى تضم 25 ألف رياضي و37 لعبة، ويجسد رؤية الاتحاد الدولي لرياضات وسباقات الصقور في تحويل الرياضة التراثية إلى منافسة احترافية عالمية.