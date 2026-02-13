"طرق دبي": نحو 1.2 مليون مستفيد من 50 مبادرة مجتمعية خلال 2025

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن استفادة مليون و192 ألفاً و320 شخصاً من (50) مبادرة مجتمعية نفذتها خلال عام 2025، في إطار التزامها المتواصل بدعم فئات المجتمع، وترسيخ ثقافة العطاء والتكافل الاجتماعي، بما ينسجم مع توجهات القيادة الرشيدة لتعزيز التلاحم المجتمعي.

وشملت المبادرات 50 مبادرة مجتمعية، من بينها 19 مبادرة وحملة حكومية مشتركة، إلى جانب برامج نوعية موجهة لمختلف فئات المجتمع من ضمنهم الأسر المتعففة، والعمال، وأصحاب الهمم، والطلبة، في إطار نهج مؤسسي يحرص على ترسيخ ثقافة المسؤولية المجتمعية وتعزيز العمل التطوعي، حيث أسهم تشجيع الهيئة لموظفيها على المشاركة المجتمعية في تطوع 599 موظفاً لدعم 17 فعالية ومبادرة، في تجسيد لروح الشراكة المجتمعية وترسيخ ثقافة العطاء، بما يؤكد دور الهيئة كشريك فاعل في بناء مجتمع متماسك ومستدام.

وأكدت الهيئة أن برامجها المجتمعية ومبادراتها الخيرية صُممت وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز الأثر المستدام، حيث تنطلق من رؤية مؤسسية ترتكز على خدمة الإنسان بوصفه محور التنمية، وتعكس الغايات والأهداف الاستراتيجية والرؤية والرسالة الخاصة بالهيئة، إلى جانب ارتباطها بمستهدفات "عام المجتمع" الرامية إلى توثيق الروابط بين الأسرة وأفراد المجتمع وتعزيز ثقافة المشاركة والعطاء تحت شعار "يداً بيد".

وفي إطار دعم المبادرات الوطنية، شاركت الهيئة خلال عام 2025 في عدد من الحملات الحكومية والمجتمعية، من أبرزها حملة "وقف الأب"، إلى جانب مشاركتها في مبادرات "رمضان في دبي" و"العيد في دبي" التي تعكس القيم الاجتماعية والهوية الإماراتية الأصيلة، كما احتفت الهيئة بـ"يوم عهد الاتحاد" و"يوم العلم"، عبر تزيين عدد من المعالم الحضارية في الإمارة، ومنها قناة دبي المائية، وجسر التسامح، وجسر إنفينيتي، إضافة إلى تنظيم فعاليات "عيد الاتحاد الـ54" داخل مباني الهيئة وخارجها، وعرض التصاميم الوطنية على أنظمة النقل الذكية وشاشات المترو والترام، إلى جانب توزيع الأعلام على رواد محطات المترو.

مبادرات مجتمعية وشراكات فاعلة خلال شهر رمضان

وخلال شهر رمضان المبارك، نفذت الهيئة حزمة من المبادرات المجتمعية واسعة الأثر، استفاد منها آلاف الأفراد من مختلف فئات المجتمع، حيث وصل عدد المستفيدين من مبادرة "باص الخير" إلى 8,000 عامل، فيما استفاد 5,000 شخص من مبادرة توزيع الوجبات في محطات المترو بالتعاون مع شركة نون، إلى جانب دعم 1,000 أسرة متعففة عبر مبادرة "المير الرمضاني" المتزامنة مع يوم زايد للعمل الإنساني، فيما تعاونت الهيئة مع جمعية دبي الخيرية في تنظيم "الخيمة الرمضانية" التي استقبلت 500 مستفيد، إلى جانب تنفيذ مبادرات لإسعاد الأيتام وتوزيع قسائم الأضاحي خلال الأعياد. كما نفّذت الهيئة مبادرات تجهيز وجبات الإفطار بمشاركة 241 متطوعاً، وشاركت في ست مبادرات مجتمعية متنوعة لتوزيع الوجبات في عدد من المناطق، شملت منطقة ورسان بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية، ومحطات النقل البحرية، وسكن العمال، في تجسيد عملي لقيم التكافل الاجتماعي وتعزيز ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية

تمكين أصحاب الهمم وتقدير للعمال

وفي إطار تعزيز دمج أصحاب الهمم في المجتمع، شاركت الهيئة في "معرض إكسبو لأصحاب الهمم"، إلى جانب تنظيم رحلات تعريفية لمترو دبي، ودعم البرامج الصيفية المخصصة لهم، واستضافة المبادرات المجتمعية المتخصصة، من جانب آخر، كرّمت الهيئة جهود العمال عبر مبادرة "هدايا العمال" التي استفاد منها 300 عامل، تقديراً لدورهم في مسيرة التنمية.

وأكدت الهيئة أن مشاركة المتطوعين شكّلت ركيزة أساسية في نجاح المبادرات المجتمعية، حيث أسهم 599 متطوعاً في تنفيذ 17 مبادرة خلال عام 2025، بما عزز ثقافة المشاركة والعطاء المجتمعي.