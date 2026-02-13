محمد بن راشد يطلق حملة "حد الحياة" الرمضانية لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"حملة "حد الحياة" والتي تهدف لإنقاذ 5 ملايين طفل تحت سن الخامسة من الموت بسبب سوء التغذية والجوع.

وقال سموه: "في العام الماضي تعرض أكثر من 118 مليون طفل لسوء التغذية على مستوى العالم.. توفي منهم حسب التقديرات 2.6 مليون طفل بسبب الجوع".

وأضاف سموه: "وليس من شيمنا ولا قيمنا أن نسمع مثل هذه المأساة الإنسانية أمام أعين العالم ولا نفعل شيئاً.. نطلق هذه الحملة مع مجموعة من المنظمات الدولية وهدفنا حشد الجهود لجمع مليار درهم على الأقل محلياً ودولياً لإنقاذ خمسة ملايين طفل هم على حد الحياة"..

وختم سموه: "حفظ الله بلادنا.. وحفظ شعبنا.. ووفقنا لكل خير.. وجمعنا في شهر الخير على أفضل أعمال الخير "إطعام الطعام" للفقراء والمساكين".