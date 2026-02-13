11.3 مليون درهم مساعدات «بيت الخير» العينية خلال 2025

أعلنت «بيت الخير» أنها قدمت خلال عام 2025 مساعدات عينية بقيمة 11 مليوناً و352 ألف درهم للأسر ذات الدخل المحدود والحالات المستحقة، حيث استفادت منها 9,639 أسرة وحالة، وتم توزيع هذه المساعدات، عبر خمسة فروع للجمعية في دبي والفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وحتا.

وشملت المساعدات العينية مواد غذائية، تبرعت بها شركات إماراتية، على أن تكون صالحة لمدة لا تقل عن عام من تاريخ استلامها في مخازن الجمعية، مثل الأرز والسكر والمعكرونة والزيت والتمور وغيرها، بالإضافة إلى أجهزة وأدوات قيمة، تعود بالفائدة على الأسر المستفيدة، منها أجهزة اللابتوب والآيباد والأجهزة الكهربائية والمنزلية والطبية والكراسي المتحركة والأثاث، شريطة أن تكون جديدة وغير مستعملة، وقادرة على تلبية احتياجات المستفيدين، وتعزيز مستوى معيشتهم.

وبلغت قيمة المساعدات التي قدمها فرع دبي 7 ملايين و304 آلاف و600 درهم، استفادت منها 5,492 أسرة وحالة، وقدم فرع عجمان مساعدات بقيمة مليون و741 ألفاً و300 درهم، استفادت منها 1,697 أسرة وحالة، كما قدم فرع رأس الخيمة 920 ألفاً و100 درهم، استفادت منها 1,041 أسرة وحالة، وأسهم فرع الفجيرة بمساعدات بقيمة 905 آلاف و900 درهم، استفادت منها 919 أسرة وحالة، فيما قدم فرع حتا مساعدات بقيمة 480 ألفاً و100 درهم، استفادت منها 490 أسرة وحالة.