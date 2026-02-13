170 مليون درهم مشاريع «هيئة الأعمال الخيرية» داخل الدولة 2025

كشفت هيئة الأعمال الخيرية العالمية أن إجمالي قيمة مشاريعها المنفذة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة بلغ 170 مليون درهم في عام 2025، استفاد منها آلاف الأسر والأفراد، وذلك ضمن جهودها لتعزيز التكافل المجتمعي وترسيخ قيم العطاء في الدولة.

وقال الدكتور خالد الخاجة، الأمين العام لهيئة الأعمال الخيرية العالمية، إن مشروعات الهيئة شملت تقديم المساعدات للأسر المواطنة، وسداد الرسوم الدراسية للطلبة المتعثرين، ودعم الحالات الصحية وتغطية نفقات العلاج والعمليات الجراحية، إضافة إلى برامج دعم الطلبة في مختلف المراحل التعليمية، وكفالة الأيتام، إلى جانب مبادرات إنسانية أخرى موجهة للفئات الأكثر احتياجاً داخل الدولة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستقرار الأسري.

وأكد أن هذه المبادرات تتماشى مع رؤية دولة الإمارات في تعزيز العمل الإنساني والمؤسسي، وبفضل مساهمات أهل الخير والمحسنين الذين كان لعطائهم دور أساسي في تنفيذ هذا العدد الكبير من المشروعات والوصول إلى شريحة واسعة من المستفيدين في مختلف إمارات الدولة.

وأوضح أن الهيئة مستمرة في تطوير برامجها وتوسيع شراكاتها المجتمعية، بما يعزز كفاءة الأداء.