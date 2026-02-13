سلطان بن أحمد: الاستفادة من التجارب العالمية ومواكبة التطورات التقنية

زار سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، مركز هواوي للبحث والتطوير، ومجموعة شنغهاي الإعلامية «إس إم جي»، وذلك في مدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية.

وتجول سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام في قرية هواوي التي تقع على مساحة 2.2 مليون متر مربع، وتضم أكثر من 100 مبنى ومختبر وما يزيد على 30 ألف موظف، مشاهداً سموه نموذج المخطط التفصيلي للقرية وأبرز ما تحويه من مرافق.

وانتقل سموه إلى مركز هواوي للبحث والتطوير، مطلعاً على استراتيجية المركز وطريقة إدارته، الأمر الذي ينعكس على جودة المنتج المقدم للمستفيدين من شركات وأفراد.

وتعرف سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام على أحدث التقنيات والأجهزة المتقدمة والحلول التقنية في مجال البنية التحتية الرقمية، التي تخدم قطاع الإعلام.

واستمع سموه إلى شرح مفصل حول أبرز المشاريع البحثية التي يعمل عليها المركز، والدور الذي تقوم به «هواوي» في تطوير تقنيات الاتصالات الحديثة، والأنظمة الذكية، والحلول الرقمية المتكاملة.

وأكد سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام خلال اجتماع عقده مع ممثلي شركة هواوي، على أهمية الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في مجالات البحث والتطوير، مشيراً سموه إلى حرص إمارة الشارقة على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة، وتعزيز توظيف التكنولوجيا الحديثة في تطوير قطاع الإعلام والارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وتعزيز تنافسيته إقليمياً ودولياً.

واستعرض الاجتماع سبل التعاون بين القطاع الإعلامي في إمارة الشارقة وشركة هواوي للبحث والتطوير بما يعزز توظيف الحلول التقنية المتقدمة في تطوير البنية التحتية الإعلامية.

وتناول الاجتماع عرضاً حول مشاريع شركة هواوي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعاونها مع مختلف الشركات في الدولة منذ 24 عاماً، إلى جانب خدماتها المتنوعة التي تقدمها للقطاع الإعلامي حول العالم.

كما زار سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام مجموعة شنغهاي الإعلامية، أحد أكبر المؤسسات الإعلامية الحكومية في جمهورية الصين.

واستمع سموه إلى شرح حول المنصات الرقمية التابعة لمجموعة شنغهاي الإعلامية حيث تمتلك 4 منصات رئيسة.

وتجول سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام في الاستوديوهات التابعة لمجموعة شنغهاي الإعلامية، مطلعاً سموه على أحدث التقنيات المتطورة المستخدمة في تجهيز الاستوديوهات وأنظمة البث والنقل المباشر.

واستمع سموه إلى شرحٍ مفصل حول تقنيات الإعلام والبث المعتمدة، وتجارب التطوير المستمرة في صناعة المحتوى، إضافة إلى مواصفات عربات النقل الخارجي المستخدمة في تغطية الفعاليات الكبرى.

وشاهد سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام آلية توظيف الذكاء الاصطناعي في نقل الأحداث الرياضية، واستخدام التقنيات الذكية في تحليل الأداء وتحديد نتائج بعض الألعاب.

واطلع سموه على قدرات الذكاء الاصطناعي في ترجمة النشرات الإخبارية إلى عدة لغات، من بينها اللغة العربية.

وبعد الجولة، عقد سمو رئيس مجلس الشارقة للإعلام اجتماعاً مع جيونج مينج سونج مدير عام مجموعة شنغهاي الإعلامية وعدد من المسؤولين، أشاد سموه بالأساليب المتطورة المعتمدة في إدارة العمل الإعلامي بالمجموعة.