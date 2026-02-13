230 منشأة طبية تعتمد على خدمات «إمباور» المستدامة

سلطت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزوّد لخدمات تبريد المناطق في العالم، الضوء على دورها الحيوي في دعم قطاع الرعاية الصحية في الإمارة، من خلال تزويد أكثر من 230 منشأة طبية، تشمل مستشفيات وعيادات ومراكز تخصصية، بخدمات تبريد المناطق المستدامة، وذلك تزامناً مع انعقاد معرض الصحة العالمي 2026 في مدينة إكسبو دبي.

وأكدت «إمباور» أن مساهمتها في تعزيز البنية التحتية الصحية في دبي تأتي انسجاماً مع رؤية الإمارة الرامية إلى تطوير قطاع صحي متكامل وعالمي المستوى، حيث توفر المؤسسة حلول تبريد عالية الكفاءة والموثوقية لمجموعة من أبرز المشاريع الصحية، وفي مقدمتها مدينة دبي الطبية. وتحرص «إمباور» على ضمان استمرارية الخدمة بأعلى درجات الاعتمادية والكفاءة التشغيلية، بما يلبي المتطلبات الدقيقة والحساسة للمنشآت الصحية وفق أفضل المعايير العالمية.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»: «يُشكّل قطاع الرعاية الصحية واحداً من أكثر القطاعات حساسية من حيث متطلبات التشغيل والاستمرارية، إذ تعتمد كفاءة الخدمات الطبية وجودتها على بنية تحتية موثوقة ومستقرة على مدار الساعة.

ومن هذا المنطلق، نحرص في «إمباور» على توفير حلول تبريد مناطق عالية الاعتمادية والكفاءة، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المنشآت الصحية، بما يضمن استدامة العمليات التشغيلية وسلامة المرضى وكفاءة استهلاك الطاقة في آنٍ واحد. إن تزويد أكثر من 220 منشأة طبية في دبي يعكس ثقة القطاع الصحي بخدماتنا، ويؤكد الدور الحيوي الذي يؤديه تبريد المناطق في دعم قطاع الرعاية الصحية وتعزيز جاهزيتها المستقبلية.

كما نواصل الاستثمار في تطوير بنيتنا التحتية وتبنّي أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ويدعم توجهات دبي نحو اقتصاد أخضر ومستدام، ويعزز مكانتها مركزاً عالمياً متقدماً في مجالي الصحة والاستدامة».