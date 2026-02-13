سيف بن زايد: سلامة المجتمع أولوية راسخة نعززها بالجاهزية ونصونها بالمسؤولية

ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الاجتماع الأول لمجلس قيادات الشرطة 2026، الذي عقد في قاعة الاتحاد بمقر وزارة الداخلية في أبوظبي، بحضور قادة الشرطة وكبار المسؤولين.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المتعلقة بتطوير الخدمات الرقمية، ومؤشرات الأداء الاستراتيجية، والنتائج العامة التي تسهم في تعزيز ريادة الدولة في مجالات الأمن والأمان والاستقرار المجتمعي، وترسيخ منظومة عمل شرطية استباقية ومتكاملة، تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية.

ودوّن سموه في حسابه عبر منصة «إكس»: «‏ترأست اجتماع مجلس القيادات الشرطية بوزارة الداخلية، حيث ناقشنا مسارات تطوير الخدمات الرقمية لتكون أكثر تكاملاً وسرعة واستجابة لتطلعات مجتمع دولة الإمارات، واستعرضنا مؤشرات الأداء الاستراتيجية ونتائجها العامة في إطار ترسيخ منظومة شرطية استباقية عالية الجاهزية، تعزز ريادة الدولة في مؤشرات الأمن والأمان والاستقرار.

وثمرة لتوجيهات القيادة الرشيدة في تعزيز كفاءة المنظومة الأمنية وفاعليتها في حماية المجتمع وترسيخ استقراره، جاءت نتائج دراسة جودة الحياة الأمنية لعام 2025 التي أجراها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، لتعكس عمق الثقة المجتمعية.

‏سلامة المجتمع وأمنه سيبقيان أولوية راسخة، نعززها بالجاهزية، ونصونها بالمسؤولية، ونمضي بها بثقة نحو مستقبل أكثر استقراراً».

وفي هذا السياق، استعرض المهندس محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة الإمارات، الدورة الجديدة لنظام النجوم العالمي للخدمات، وما تتضمنه من إضافات نوعية تتماشى مع التوجهات الحكومية نحو تعزيز الاستباقية، ورفع مستوى الجاهزية للمستقبل، وتصفير البيروقراطية، وتسريع إنجاز المعاملات بما يحقق أعلى مستويات رضا المتعاملين.

كما اطلع المجلس على التقرير السنوي المقدم من الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، والذي استعرض مؤشرات «نحن الإمارات» والمؤشرات الاستراتيجية لعام 2025، إلى جانب نتائج استطلاع مسح جودة الحياة الأمنية الذي أجراه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، حيث أظهرت النتائج مؤشرات استثنائية.

كما شهد الاجتماع استعراض خدمة «إكرام الراحلين» الرقمية المتميزة التي تقدمها القيادة العامة لشرطة عجمان لأفراد المجتمع، والتي تعكس حرص وزارة الداخلية وقياداتها الشرطية على تطوير خدمات إنسانية رقمية متكاملة.

حضر الاجتماع، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، واللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء سالم علي مبارك الشامسي، وكيل الوزارة المساعد للموارد والخدمات المساندة، والقادة العامون للشرطة بالدولة، والعميد سعيد توير السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن بوزارة الداخلية، وعدد من ضباط الوزارة.