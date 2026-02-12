محمد بن زايد يستقبل ولي عهد البحرين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة الذي يقوم بزيارة أخوية إلى الدولة.

وتبادل سموه وولي عهد البحرين، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، الأحاديث الأخوية الودية والتهاني بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يجعله شهر خير وبركة على البلدين وشعبيهما.

كما نقل سمو ولي عهد البحرين إلى صاحب السمو رئيس الدولة تحيات أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار، فيما حمله سموه تحياته إلى جلالته وتمنياته للبحرين وشعبها الشقيق مزيدا من التقدم والنماء.

وتناول اللقاء الأواصر التاريخية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات ومملكة البحرين والعمل المشترك لمواصلة تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة ويعود بالخير على شعبي البلدين.

وأكد الجانبان في هذا السياق التطور المستمر الذي تشهده العلاقات الإماراتية ـ البحرينية على مختلف المستويات والحرص المتبادل على الارتقاء بها خاصة في المجالات التي تخدم أولويات التنمية في البلدين وتعزز تطلعاتهما إلى مستقبل أكثر نماء وازدهاراً، كما بحث الجانبان عدداً من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

حضر اللقاء، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مؤسسة زايد الخير، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.

كما حضره الوفد المرافق لصاحب السمو الملكي ولي عهد البحرين، والذي يضم كلا من، معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في مملكة البحرين

وكان صاحب السمو الملكي ولي عهد البحرين قد وصل البلاد في وقت سابق اليوم حيث كان في استقباله والوفد المرافق في مطار الرئاسة في أبوظبي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.