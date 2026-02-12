دبي تكشف عن البرنامج الرسمي لفعاليات رمضان

تنطلق فعاليات "رمضان في دبي"، تزامناً مع بداية الشهر الفضيل وتستمر لمدة 30 يوماً، وذلك ضمن برنامج حافل بالتجارب الثقافية والمجتمعية والأنشطة الخاصة بأبرز الوجهات في مختلف أنحاء إمارة دبي.

ويحظى شهر رمضان المبارك بمكانةٍ خاصة ضمن الحياة الاجتماعية والروحية في دولة الإمارات ، حيث تبرز خلاله قيم التأمل والعطاء والتكافل. وتحتفي الإمارة بالشهر الفضيل مع باقة من الفعاليات المشتركة والتجارب اليومية التي توفر فرصة مميزة للقاءات العائلية والمجتمعية، وتضفي على المدينة طابعاً حيوياً مع غروب الشمس.

وتُقام فعاليات "رمضان في دبي" في إطار موسم "الوُلفة"، لتشكل جزءاً من رحلة ثقافية أوسع نطاقاً، بدأت بـ "حقّ الليلة" وصولاً إلى احتفالات "العيد في دبي". ويمثل الموسم مناسبة للاحتفاء بالموروث الثقافي وتناقله بين الأجيال، حيث يسهم في إحياء التراث من خلال الاحتفال بالمناسبات السنوية المميزة، مع الحرص على مشاركة الأوقات السعيدة مع الجميع، والانفتاح على الثقافات الأخرى.

وتحتضن الإمارة برنامجاً مصمّماً بعناية على امتداد الشهر الفضيل، يشمل مبادرات حكومية وفعاليات في الوجهات الرئيسية وأنشطة مجتمعية، ما يتيح للسكان والزوار فرصة الاستمتاع بأجواء الشهر الفضيل والقيم الرمضانية الأصيلة.

"رمضان في دبي": لحظات للتأمل والألفة

تسهم الفعاليات المسائية في تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع في مختلف أرجاء المدينة، بدءاً من الاجتماع على مائدة الإفطار، واللقاءات في الأحياء، ووصولاً إلى فعاليات التأمل والأنشطة الثقافية في الأماكن العامة، ما يعزز الروابط الاجتماعية وقيم المسؤولية المشتركة التي تميز الشهر الفضيل.

وتواصل الأنشطة الثقافية المستوحاة من التقاليد العريقة دورها في صياغة اللحظات الفريدة خلال الشهر الفضيل، حيث تتجلى القيم الإماراتية الأصيلة في كرم الضيافة، وموائد الإفطار المشتركة، وجلسات سرد القصص، واللقاءات المجتمعية، لا سيما أنها تُقدم بأسلوب بسيط ينسجم مع تفاصيل الحياة اليومية، مع إتاحة إمكانية المشاركة للجميع.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تتمحور فعاليات "رمضان في دبي" حول الأجواء الفريدة للشهر الفضيل، حيث يجتمع أفراد المجتمع كل مساء في مختلف الأحياء والوجهات والمساحات العامة. ويركز برنامج هذا العام على توفير أنشطة بسيطة تتناغم مع الحياة اليومية، حيث يحتفي السكان والزوار بالجوهر الحقيقي للشهر الفضيل بأسلوب يضمن مشاركة الجميع في تجارب مميزة وهادفة".

تجارب فريدة في جميع أنحاء دبي

يضمّ برنامج "رمضان في دبي" لهذا العام مجموعة مختارة من التجارب التي تعكس تقاليد الشهر الفضيل، وذلك في الساحات العامة والوجهات الثقافية ومرافق الضيافة والوجهات العصرية. وتنسجم هذه الفعاليات مع الأجواء المسائية المميزة لشهر رمضان المبارك، وتوفر مساحات مثالية للتواصل والتأمل وقضاء أوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء، من خلال باقة متنوعة من تجارب تناول الطعام والأنشطة الثقافية والمجتمعية.

-مهرجان شارع المأكولات في رمضان (16 فبراير - 15 مارس 2026): يعود مهرجان شارع المأكولات في رمضان ليحوّل منطقة الشيخ حمدان كولوني إلى مركز حيوي لتجارب المأكولات وفنون الطهي والتجارب المجتمعية.

- مجلس أبراج الإمارات (16 فبراير - 19 مارس 2026): يوفر هذا المجلس بطابعه الفريد وجهة مميزة لقضاء أمسيات رمضانية مفعمة بالأجواء الهادئة والترحيبية والاستمتاع بتجارب تناول الطعام المشتركة.

- خيمة أساطير الرمضانية في منتجع أتلانتس النخلة (17 فبراير - 18 مارس 2026): تعود هذه الوجهة الشهيرة للتجمعات الرمضانية الكبيرة لتقدم تجربة أصيلة تحاكي أجواء المجلس التقليدي في وجبتيّ الإفطار والسحور.

- رمضان في سيتي ووك (17 فبراير - 18 مارس 2026): تقدم سيتي ووك برنامجاً مسائياً يتميز بأجوائه الهادئة بعد الإفطار، والتي ترتكز على اللقاءات والأنشطة الثقافية وتجارب الطهي. وتجمع هذه الفعالية بين الديكورات المميزة والأنشطة الثقافية والتجارب المسائية،

- روائع رمضان في القرية العالمية (18 فبراير - 18 مارس 2026): تستضيف القرية العالمية برنامجاً موسمياً يمزج بين فعاليات الترفيه الثقافية وتجارب الطهي والتسوق، المستوحاة من التقاليد الرمضانية الأصيلة.

- أنشطة رمضان في مركز مرسيدس-بنز (18 فبراير - 19 مارس 2026): يستضيف مركز مرسيدس-بنز في حي دبي للتصميم فعاليات رمضانية مختارة تجمع بين الأنشطة الثقافية ضمن وجهة عصرية راقية.

- رمضان في ذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس (18 فبراير - 22 مارس 2026): تستضيف وجهة ذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس أنشطة مسائية وسط الديكورات الرمضانية المميزة والعناصر الثقافية على طول الواجهة البحرية.

- رمضان في ذا باي (18 فبراير - 28 مارس 2026): تستضيف منطقة فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول برنامجاً مسائياً مميزا طوال شهر رمضان المبارك، يجمع بين العروض البصرية، والفعاليات الترفيهية الثقافية، وتجارب الطهي، والساحات العامة المطلة على الواجهة البحرية. إلى جانب سوق رمضاني مُصمم خصيصاً، وعروض حية، ومساحات مخصصة لتجارب تناول الطعام بشكل جماعي.

- الألعاب النارية في رمضان في منطقتي السيف وخور دبي (19 فبراير - 19 مارس 2026): تتألق سماء منطقتيّ السيف وخور دبي بعروض يومية للألعاب النارية في أوقات مختارة خلال شهر رمضان، لتوفر ملتقىً يجمع السكان والزوار في لحظات استثنائية للاحتفاء بأجواء الشهر المبارك.

- عروض طائرات الدرون في رمضان (19 فبراير - 19 مارس 2026): تقدم طائرات الدرون عروضاً بصرية فريدة تشكل لوحات مستوحاة من قيم شهر رمضان، مما يوفر رؤية عصرية قائمة على التكنولوجيا والسرد القصصي في سماء المدينة خلال هذا الموسم.

- المجلس تحت النجوم في جميرا النسيم (19 فبراير - 21 مارس 2026): يوفر هذا المجلس في الهواء الطلق فرصة للعائلات والضيوف للاستمتاع بالأمسيات الرمضانية المميزة بعد وجبة الإفطار.

- أطياف رمضانية في السيف ودبي فستيفال سيتي مول (19 فبراير - 22 مارس 2026): وتشهد نسخة هذا العام سلسلة من العروض البصرية والثقافية، الأكبر في تاريخ الفعالية، وذلك في عشرة مواقع تشهد تقديم إبداعات فنية مستوحاة من أجواء شهر رمضان المبارك.

-رمضان في سيتي سنتر مردف (20 فبراير - 7 مارس 2026): تحوّل الفعالية الموسمية سيتي سنتر مردف إلى ساحة مخصصة للقاءات خلال شهر رمضان، ضمن أجواء ثقافية وفي إطار برنامج مسائي مخصص للتجارب المشتركة والتواصل المجتمعي ضمن وجهة تسوق محلية.

- فعالية حيّ رمضان في مدينة إكسبو دبي (22 فبراير - 17 مارس 2026): تحتضن مدينة إكسبو دبي برنامجاً من الفعاليات الثقافية المناسبة للعائلات، والتي تضفي على الأجواء العصرية للوجهة طابعاً رمضانياً مميزاً. ويجمع هذا البرنامج بين الأنشطة الثقافية وفعاليات السرد القصصي واللقاءات المجتمعية، بما يعكس قيم التآلف والتأمل ويعزز التجارب المشتركة خلال الشهر الفضيل.

- ليالي "الوُلفة": ملتقى رمضاني في ذا ثياتر أوف ديجيتال آرت (28 فبراير 2026): يحتضن ذا ثياتر أوف ديجيتال آرت تجربة ثقافية غامرة ضمن أمسيات ليالي "الوُلفة"، تجمع بين السرد البصري، والإضاءة، ولحظات مختارة مستوحاة من التراث الإماراتي وقيم الألفة والوحدة.

-رمضان ديستريكت - الموسم الرابع في مجلس أبراج الإمارات (28 فبراير - 15 مارس 2026): تجمع هذه الوجهة الخارجية المخصصة بين تجارب تناول الطعام والتسوق والفعاليات الثقافية خلال شهر رمضان. وصُممت الوجهة لتكون ساحة مثالية للتجمعات المسائية، وإحياء تقاليد الشهر الفضيل.

-موسم "الوُلفة" - تسوق وامسح واربح (حتى 22 مارس 2026): تشهد أنحاء المدينة حملة ترويجية في متاجر كارفور ولولو المشاركة، تتيح للمتسوقين المشاركة في سحب رقمي من خلال عمليات الشراء. وتربط هذه الحملة بين حق الليلة ورمضان وعيد الفطر ضمن موسم "الوُلفة"، وتشجع على المشاركة اليومية من خلال تفاعلات بسيطة ضمن المتاجر.

-سيمفونية من الضوء (حتى 23 مارس 2026): سلسلة من العروض البصرية الضوئية تُقام في منطقة السيف ودبي فستيفال سيتي مول، لتوفر أروع اللحظات المسائية الهادئة والمستوحاة من التقاليد الرمضانية.

-روف لاين (حتى 31 مارس 2026): فعالية موسمية في الهواء الطلق تستمر طيلة شهر رمضان، وتوفر مساحة مميزة للاسترخاء في المساء. وتشكل ملتقىً للاستمتاع باللحظات المميزة في الساحات العامة ضمن مركز دبي المالي العالمي.

فعاليات الشركاء:

سلسلة من الفعاليات الحكومية خلال "رمضان في دبي"، وذلك في مواقع ثقافية وأماكن عامة ووجهات مجتمعية. وتهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز لحظات التأمل في الشهر الفضيل، ودعم التماسك المجتمعي، وتزويد العائلات والمجتمعات المتنوعة بأساليب هادفة تعكس قيم الشهر الفضيل.

وتشمل الفعاليات المقررة:

- سوق رمضان، ويقام بإشراف بلدية دبي، ويشكل تجربة مجتمعية تمزج بين العروض التراثية والأنشطة الثقافية، وأكشاك الطعام، والعروض الترفيهية للأطفال، والمنتجات المصنوعة يدوياً.

-برامج رمضانية ثقافية ومجتمعية تنظمها هيئة تنمية المجتمع، وهيئة الثقافة والفنون في دبي، وبلدية دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ومتحف المستقبل، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي. وتقام هذه البرامج في الساحات العامة والمعالم التراثية والمحلية، وتشمل أنشطة تعليمية وتجارب عائلية ومجموعة من المبادرات التي تدعم العطاء والعمل الطوعي والمشاركة في العمل الخيري.

-برامج ترفيهية ثقافية تتضمن تقديم شخصية بوطبيلة وموسيقيين منفردين، وتقام في القرية العالمية، وسيتي ووك مول، ومول الإمارات، ودبي فستيفال سيتي مول.

-مبادرة عيال الفريج، التي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري لتشجيع الأطفال على أداء الصلوات بانتظام في المساجد في جميع أنحاء دبي، مع توزيع "الجوازات" لتوثيق التزامهم (19 فبراير - 20 مارس).

- مبادرة خطوة حياة، التي تحول خطوات المشاركين اليومية إلى دعم خيري ملموس، عبر آلية ذكية تعتمد على قياس عدد الخطوات وتحويلها إلى مساهمات خيرية ذات أثر مجتمعي (19 فبراير - 20 مارس). وغيرها من الفعاليات التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة.

التجارب الثقافية والمجتمعية والمحلية

يترافق شهر رمضان مع مجموعة من الفعاليات التي تقام في الأحياء والساحات المجتمعية، بهدف الاحتفاء بالتقاليد الراسخة للشهر الفضيل ومشاركتها مع الآخرين، وتشمل تلك التجارب:

- تجارب مجتمعية ومحلية مسائية بعد الإفطار في أنحاء المدينة، تشمل سرد القصص الثقافية، والأنشطة الإبداعية، والوجبات المشتركة التي تعكس قيم الضيافة والكرم والتواصل الاجتماعي.

-بطولات حتا الرمضانية في نادي حتا الرياضي، والتي تهدف إلى تعزيز المشاركة الرياضية المجتمعية في الأحياء الجبلية.

-عرض ترفيهي تقليدي مستوحى من شخصية بوطبيلة في قرية حتا التراثية، يتضمن أنشطة ثقافية إماراتية أصيلة.

-مبادرة خطوة حياة للمشي المجتمعي، التي تشجع على التواصل الاجتماعي من خلال تتبع الخطوات لأغراض خيرية.

-برنامج عيال الفريج في المساجد لتعزيز القيم الدينية للأطفال خلال شهر رمضان.

فعاليات مراكز التسوق ومتاجر التجزئة والوجهات

تحتفل مراكز التسوق الكبرى ووجهات البيع بالتجزئة ووجهات نمط الحياة العصرية بشهر رمضان المبارك في جميع أنحاء دبي، وذلك من خلال فعاليات مخصصة تعكس قيم الشهر الفضيل، مع توفير أجواء رمضانية للعائلات والزوار. وتشمل تلك الفعاليات:

-الديكورات الرمضانية والأعمال الفنية والبرامج الخاصة بشهر رمضان في الوجهات الرئيسية.

-ساعات عمل إضافية في المراكز التجارية خلال شهر رمضان، مما يسمح للعائلات ومختلف المجتمعات باللقاء وقضاء أمتع الأوقات بعد الإفطار.

-موسم "الوُلفة" في سيركل مول (2 فبراير - 23 مارس 2026)

-موسم "الوُلفة" في ابن بطوطة مول (2 فبراير - 23 مارس 2026)

-برنامج "تيكِت" مكافآت رمضان مع شركاء دبي القابضة (13 فبراير - 22 مارس 2026)

-فعاليات "تحت قمر واحد" برعاية مجوهرات سمرة في دبي مول، ودبي فستيفال سيتي مول، ومول الإمارات (16 فبراير - 18 مارس 2026)

-ليالي رمضانية في وسط مدينة دبي، التي توفر تجارب مسائية مميزة(16 فبراير - 22 مارس 2026)

-الحملة الرمضانية لبرنامج سكاي واردز طيران الإمارات، والتي توفر فرصة لربح 100 ألف ميل من برنامج سكاي واردز وغيرها من الجوائز (16 فبراير - 22 مارس 2026)

-رمضان في بالم جميرا مول (18 فبراير - 22 مارس 2026)

-فعاليات وبرامج رمضانية مميزة في دبي مول (18 فبراير - 22 مارس 2026)

-فعاليات وبرامج تحتفي بالانتقال من رمضان إلى العيد في دبي

تجارب الطهي والضيافة والمعالم السياحية

تقدم وجهات الضيافة وتناول الطعام ونمط الحياة تجارب مميزة في مختلف أنحاء دبي طيلة شهر رمضان المبارك، وتشمل هذه المبادرات:

-تجارب رمضانية لتناول الطعام وقوائم موسمية في مختلف المطاعم ووجهات الضيافة

-أنشطة فندقية ذات طابع ثقافي ومجتمعي

تجارب عائلية في معالم الإمارة ووجهاتها السياحية

تجارب فريدة تعكس قيم الكرم وحفاوة الضيافة

تجارب الطهي والضيافة والمعالم السياحية

-تجارب الإفطار والإقامة في الفنادق:

*دبل تري من هيلتون دبي – بوفيه إفطار في مطعم سبايس تري أوربان إيتري (لغاية 19 مارس 2026)

*برنامج رمضان 2026 من كريم (13 فبراير – 17 مارس)

*فندق ومنتجع جيه إيه ذا ريزورت - إقامات هادئة وموائد مشتركة في مطعم 81 (16 فبراير – 18 مارس 2026)

*مجلس رمضان في مدينة جميرا، جزيرة فورت (18 فبراير – 18 مارس 2026)

○tالمجلس في مدينة جميرا، صالة مدينة أرينا (18 فبراير - 18 مارس 2026)

*مطعم إمبرز دبي في نوفوتيل دبي مركز التجارة العالمي (19 فبراير - 20 مارس 2026)

*وجهة مينا سيّاحي تحتفي بشهر رمضان المبارك بتجارب إفطار متنوّعة في ويستن دبي شاطئ الميناء السياحي (19 فبراير - 21 مارس 2026)

*فندق جيه ايه أوشن فيو يحتفل بشهر رمضان المبارك بموائد غامرة وقوائم استثنائية وعروضٍ مخصصة للشهر الكريم في مطعم أكوا ومطعم أويا اليوناني (23 فبراير - 18 مارس)

*المطاعم وتجارب تناول الطعام:

*شلوى في متحف المستقبل (16 فبراير - 17 مارس 2026)

*بوفيه إفطار غني في مطعم ذا ريستورانت في فندق العنوان سكاي فيو – (16 فبراير – 18 مارس 2026)

*تجربة إفطار رمضان في مطعم أترانجي من الشيف ريتو دالميا في مدينة جميرا: تجربة طعام حاصلة على اعتراف ميشلان مع قائمة إفطار فاخرة (16 فبراير - 18 مارس 2026)

*مطعم جونز (16 فبراير - 19 مارس 2026)

*قائمة رمضانية مميزة في مطعم الفنر في دبي فستيفال سيتي – (17 فبراير - 18 مارس 2026)

*إفطار في مجلس إماراتي خاص في مطعم الفنر للمأكولات البحرية، البرشاء (17 فبراير - 18 مارس 2026)

*مطعم كاداك يقدم قائمة إفطار مميزة خلال شهر رمضان المبارك (17 فبراير – 19 مارس)

*إفطار مرّرها في مطاعم ذا ديلي في جميع فنادق روف (17 فبراير - 19 مارس)

*قائمة خاصة بشهر رمضان في قاعة الأزياء بمقهى نوفيكوف في دبي مول (17 فبراير - 20 مارس 2026)

* شلوى في دبي مول (18 فبراير - 18 مارس 2026)

*إفطار في رانغ محل على طريق الشيخ زايد، الخليج التجاري (18 فبراير - 18 مارس 2026)

*إفطار في كيتشن 6 على طريق الشيخ زايد، الخليج التجاري (18 فبراير - 18 مارس 2026)

*قائمة إفطار رمضانية مميزة في مطعم ميمي مي فير دبي (18 فبراير - 18 مارس 2026)

*تجربة إفطار راقية يقدمها جامافار دبي في العنوان ريزيدنس (18 فبراير - 18 مارس 2026)

*قائمة إفطار رمضانية للمشاركة يقدمها مطعم لا ميزون آني دبي (19 فبراير - 19 مارس 2026)

*سبعة أصناف جديدة من غاناش شوكولاتيه (لغاية 23 مارس)

*الخيارات الصحية:

*حملة قوتك في رمضانك عبر الإنترنت من ماي بروتين (12 فبراير - 28 فبراير)

*رمضان في أورجانيك فودز آند كافيه (لغاية 14 فبراير 2026)

*لحظات تستحق المشاركة – خطط وجبات كي كال (16 فبراير - 19 مارس)

زينة رمضان والأضواء في دبي

تحتضن دبي هوية بصرية موحدة خلال موسم "الوُلفة"، تشمل أضواء وفوانيس رمضان، إلى جانب الأعلام وعناصر الزينة المعلّقة على الطرق الرئيسية وفي الساحات العامة وأبرز معالم الإمارة ومداخلها.

كما تبرز الزينة الضوئية واسعة النطاق، والإضاءة الرمضانية ومناطق الإضاءة المخصصة، التي تسهم في إضفاء أجواء دافئة تعمّ مختلف أنحاء المدينة طوال شهر رمضان وتمتد إلى عيد الفطر، بما يرسي هوية موسمية متكاملة وقائمة على عناصر التأمل والكرم والتآلف المجتمعي.

ويجسّد برنامج "رمضان في دبي" طابع الشهر الفضيل بما يحمله من تأثيرٍ إيجابي على أنماط حياة الأفراد، حيث يجمع بين التقاليد العريقة والتجارب المشتركة والتفاعل اليومي. ويندرج البرنامج ضمن موسم "الوُلفة"، ويجمع بين القيم الدينية والتجارب الثقافية والمجتمعية وفق أساليب مميزة وشاملة، بما يعكس تنوع النسيج الاجتماعي لدبي، ويضفي مزيداً من الألق خلال الفترة التي تسبق حلول عيد الفطر السعيد.