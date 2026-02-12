مستشفى آدم فيتال يعلن عن شراكة استراتيجية مع سيمنز هيلثينيرز ومودرن فارماسوتيكال

أعلن مستشفى آدم فيتال عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سيمنز هيلثينيرز، بالتعاون مع شركة مودرن فارماسوتيكال ذ.م.م. وتُشكل هذه المذكرة بداية شراكة استراتيجية لدعم تطوير بنية تحتية تشخيصية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في جميع مرافق مستشفى آدم فيتال الطبية الجديدة في دبي.

تم توقيع مذكرة التفاهم خلال معرض الصحة العالمي في مدينة إكسبو دبي، بحضور كبار المسؤولين من مستشفى آدم فيتال، وشركة سيمنز هيلثينيرز، وشركة مودرن فارماسوتيكال. ويعكس هذا التعاون التزاماً مشتركاً بالابتكار التكنولوجي، والتميز السريري، وتقديم رعاية صحية تتمحور حول المريض، حيث تضطلع مودرن فارماسوتيكال بدور محوري في نشر وتطبيق ودعم تقنيات التشخيص المتقدمة لسيمنز هيلثينيرز على المستوى المحلي.

في إطار المرحلة الأولى من هذا التعاون المشترك، سيقوم مستشفى آدم فيتال بتطبيق أحدث منصة تصوير بالرنين المغناطيسي من سيمنز هيلثينيرز، وهي منصة "ماجنيتوم فلو نيو" MAGNETOM Flow.Neo، لتكون حجر الزاوية في منظومة التشخيص الخاصة به لمراكزه الطبية متعددة التخصصات القادمة. صُممت هذه المنصة لدعم سير العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتقديم تجربة متميزة للمرضى.

تصريحاً على هذه المناسبة، قال محمد عمر ناصر، الرئيس التنفيذي لمستشفى آدم فيتال "تُمثل هذه الشراكة علامة استراتيجية فارقة لمستشفى آدم فيتال، حيث أننا نقوم بتوسيع خدماتنا التي نقدمها ونبني مرافق طبية متطورة في دبي."

وأضاف: "إنّ التعاون مع شركة سيمنز هيلثينيرز، بدعم من الحضور المحلي القوي لشركة إم بي سي وخبرتها الواسعة، يُتيح لنا الاستفادة من أحدث التقنيات العالمية وضمان تطبيقها بسلاسة، بينما نعزز قدراتنا التشخيصية المتقدمة عبر شبكتنا المتنامية".

والجدير بالذكر أن هذه الشراكة تنسجم بشكل كبير مع رؤية مستشفى آدم فيتال الأوسع لبناء مرافق طبية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتتمحور حول المريض، وذلك في إطار توسعها المستمر في دبي. ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يستعد فيه مستشفى آدم فيتال لافتتاح مركزه الطبي الجديد متعدد التخصصات في منطقة الخوانيج بدبي. كما يعزز هذا التعاون مكانة مستشفى آدم فيتال كمزود رائد للرعاية الصحية، ملتزم بالابتكار التكنولوجي والتميز السريري وتقديم رعاية صحية مستدامة.

حول مستشفى آدم فيتال

آدم فيتال للرعاية الصحية هي مجموعة رعاية صحية مرموقة تمتد جذورها لعقود في ميونخ، وتنقل إلى دبي أفضل ما في جراحة العظام والعمود الفقري والطب الرياضي وفق الخبرة الألمانية، من خلال مستشفى آدم فيتال المتخصص في جراحة العظام والعمود الفقري في دبي و المعتمد من اللجنة الدولية المشتركة (JCI)، إلى جانب مراكز متقدمة للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل في ميونخ ودبي. كما يُعد المستشفى مركز تميّز معتمد في جراحة العظام والعمود الفقري من DNV، ويقوده استشاريون كبار حاصلون على البورد الأمريكي والأوروبي ضمن مرافق طبية عالمية المستوى لتقديم رعاية دقيقة التخصص لأمراض وإصابات الجهاز العضلي الهيكلي. وانطلاقًا من هذه الأسس الراسخة واستجابةً لاحتياجات المرضى المتجددة، يواصل المستشفى التوسع بخطى مدروسة ليكون منصة رعاية صحية متعددة التخصصات، مع الاستمرار في تعزيز خدماته الأساسية في جراحة العظام والعمود الفقري

حول سيمنز هيلثينيرز

تُعدّ سيمنز هيلثينيرز رائدةً في مجال الابتكارات الطبية المقدمة للجميع، وفي كل مكان، بشكل مستدام. تُعتبر الشركة مزوداً عالمياً لمعدات وحلول وخدمات الرعاية الصحية، ولها أنشطة في أكثر من 180 دولة وممثلون بشكل مباشر في أكثر من 70 دولة. تضم المجموعة شركة سيمنز هيلثينيرز إيه جي، المدرجة تحت الرمز SHL في فرانكفورت، ألمانيا، وفروعها. وبصفتها شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية، تلتزم سيمنز هيلثينيرز بتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية للمجتمعات المحرومة في جميع أنحاء العالم، وتسعى جاهدةً للتغلب على الأمراض الأكثر فتكاً. وتنشط الشركة بشكل رئيسي في مجالات التصوير والتشخيص وعلاج السرطان والعلاجات طفيفة التوغل، مدعومةً بالتكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي. في السنة المالية 2025، التي انتهت في 30 سبتمبر 2025، بلغ عدد موظفي سيمنز هيلثينيرز حوالي 74,000 موظف حول العالم، وقد حققت إيرادات بلغت حوالي 23.4 مليار يورو.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني siemens-healthineers.com.

حول مودرن فارماسوتيكال ذ.م.م.

تُعدّ مودرن فارماسوتيكال ذ.م.م. (MPC) إحدى الشركات الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال توزيع وتقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة، حيث تُقدّم حلولاً شاملة ومتكاملة في مجال الرعاية الصحية تشمل المنتجات الصيدلانية، والأجهزة الطبية، وخدمات الصيدليات، وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية، والوصول إلى الأسواق، والدعم التنظيمي، وغيرها من خدمات الرعاية الصحية ذات القيمة المضافة. وتخدم مودرن فارماسوتيكال شبكة وطنية تضم أكثر من 146 مستشفى، وأكثر من 2000 صيدلية، وأكثر من 62 مؤسسة، وأكثر من 720 منفذ بيع بالتجزئة، وأكثر من 40 شريكاً في مجال البيع بالجملة، مدعومة بفريق عمل يزيد عن 1000 موظف. وتُمكّنها شراكاتها الراسخة مع رواد الرعاية الصحية العالميين وخبرتها المحلية العميقة من توفير منتجات وخدمات عالية الجودة للعملاء والمرضى في جميع أنحاء المنطقة.