"محمد بن راشد للإسكان" تفعّل كافة خدماتها الإسكانية في "مركز إسكان دبي المتكامل" بند الشبا

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان عن تفعيل كافة خدماتها الإسكانية في مركز إسكان دبي المتكامل، وذلك في إطار التزامها بتطوير منظومة تقديم الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين وفق أعلى المعايير الحكومية المعتمدة، كما تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المؤسسة الرامية إلى تعزيز كفاءة قنوات الخدمة، وتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم الإسكانية بسهولة ووضوح، ضمن بيئة خدمية متكاملة تراعي احتياجات مختلف شرائح المستفيدين وتواكب تطلعاتهم.

ويتيح مركز إسكان دبي المتكامل، الواقع في منطقة ند الشبا – الأفينيو مول، للمتعاملين الاستفادة من جميع خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان المقدّمة في مختلف مراكزها، بما يعزّز تكامل الخدمات ويسهم في رفع كفاءة تقديمها، وسهولة الحصول عليها.

ويقدّم المركز باقة شاملة من الخدمات الإسكانية التي تغطي مختلف مراحل الرحلة الإسكانية، وتشمل خدمات المنح، وحلول التمويل السكني، إلى جانب مجموعة من الخدمات التكميلية الداعمة، بما يضمن شمولية الخدمة، ومرونة الإجراءات، وسرعة الإنجاز، وفق أعلى معايير الجودة المعتمدة.

وأكدت المؤسسة أن المركز يُعنى بتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة تقديم الخدمة، وتحقيق التكامل بين الخدمات، بما يسهم في تعزيز مستويات الرضا والثقة بالخدمات الإسكانية المقدمة.

ويواكب تفعيل الخدمات في مركز إسكان دبي المتكامل مستهدفات "عام الأسرة"، ومستهدفات أجندة دبي الاجتماعية 33، ويجسّد نهج مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في التطوير المستمر لنموذج خدمي متكامل يتمحور حول المتعامل، ويدعم استقرار الأسرة الإماراتية، ويرتقي بجودة الحياة، من خلال توفير حلول إسكانية متكاملة ومستدامة.

وتأتي جهود التطوير المتواصلة في نوعية وأسلوب تقديم الخدمات في إطار رؤية المؤسسة الهادفة إلى تعزيز التميز في تقديم الخدمات الحكومية، وترسيخ مكانة دبي كنموذج رائد في جودة الخدمات والابتكار الحكومي.

ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات، عبر زيارة موقع المؤسسة الرسمي على الرابط: www.mbrhe.gov.ae.