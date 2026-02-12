مكتوم بن محمد يكرّم الفائزين بجائزة وزير المالية للتميز المؤسسي 2025

كرم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، اليوم الفائزين بجائزة وزير المالية للتميز المؤسسي لعام 2025، والتي تتضمن فئة"نجوم التميز" وفئة "الإنجاز المتميز" وتقدّم نماذج مهنية تعكس روح الالتزام والمسؤولية في العمل الحكومي، وتبرز خيرة الكفاءات الوطنية القادرة على تحويل الرؤى والسياسات إلى إنجازات تخدم الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وقال سموه: "نعتز بكفاءاتنا الوطنية المتميزة، ونسعى لتحفيزها والاستثمار فيها وتمكينها لتحقيق استدامة الأداء المتميز والريادة المالية عالمياً.. في الإمارات التميز لا يُمنَح بل يُصنع، ليصبح قوة تنافسية تشكّل ملامح المستقبل".

