شرطة الشارقة تُسجّل انخفاضاً بنسبة 24% في وفيات الحوادث المرورية لعام 2024





سجلت القيادة العامة لشرطة الشارقة انخفاضا في معدل الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية بنسبة 24% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023 حيث انخفض المعدل إلى 1.76 حالة وفاة لكل مئة ألف نسمة في مؤشر يعكس فاعلية النهج المتبع في تعزيز أمن الطرق والوقاية من الحوادث.

وفي إطار جهودها الميدانية نفذت إدارة المرور والدوريات بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني 12 حملة مرورية نوعية استهدفت السلوكيات الخطرة التي تؤثر سلباً على أمن الطرق أبرزها الانشغال بغير الطريق، والوقوف الخاطئ وعبور المشاة من أماكن غير مخصصة وتجاوز السرعة المقررة والقيادة غير الآمنة لسائقي الدراجات وقد بلغ عدد المستفيدين من الحملات والبرامج التوعوية نحو 905,895 شخصاً في مختلف مناطق الإمارة.

كما واصلت إدارة المرور والدوريات جهودها في دعم منظومة أمن الطرق من خلال تأمين 272 فعالية ونشاطاً نُظم في الإمارة وتقديم الدعم المروري لـ1,976 عملية صيانة وتطوير ضمن مشروعات الطرق والبنية التحتية بما يعزز الانسيابية المرورية ويرفع مستوى الجاهزية والسلامة العامة.

و أكد العميد محمد علاي النقبي مدير إدارة المرور والدوريات أن النتائج التي سجلتها شرطة الشارقة في 2024 عكست تفاعل المجتمع وارتفاع مستوى التوعية والالتزام موجهاً الشكر للجمهور على تعاونهم ودورهم الفاعل في تحقيق هذا التقدم.

وأوضح ان هذه الإنجازات تُجسد رؤية القيادة العامة لشرطة الشارقة في تعزيز أمن الطرق من خلال تكامل الجهود في مجالات الوقاية والتوعية والرقابة وضمن منظومة متكاملة تسعى لحماية الأرواح والارتقاء بمؤشرات السلامة المرورية.