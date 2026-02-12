سعود بن صقر يستقبل محافظ إقليم أوليانوفسك في روسيا الاتحادية

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أليكسي روسكيخ، محافظ إقليم أوليانوفسك في روسيا الاتحادية، والوفد المرافق له.

ورحّب سموه بأليكسي روسكيخ، مؤكداً متانة العلاقات الثنائية التي تجمع إمارة رأس الخيمة وروسيا الاتحادية، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الصعد، وتم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سموه حرص إمارة رأس الخيمة على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، واستكشاف الفرص الجديدة التي تخدم المصالح المشتركة، وتفتح آفاقاً أوسع للاستثمار والشراكات الاستراتيجية، بما يدعم مسيرة التطور والنماء لدى كلا الجانبين.

عزاء

من جهة أخرى قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور لها مريم علي أبو ليلة .

وأعرب سموهما، خلال تقديم واجب العزاء في منطقة الظيت برأس الخيمة، عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الفقيدة، داعيان المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.