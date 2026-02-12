عبدالله آل حامد: العمل الإعلامي العربي يتطلب الانتقال من التنسيق إلى التكامل

ترأس معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات الدورة العادية الـ22 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي استضافتها دولة الكويت الشقيقة، واستهدفت مناقشة مجموعة من المشاريع الهادفة لتطوير الإعلام العربي المشترك.

وشهدت الاجتماعات استعراضاً شاملاً للاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة، حيث ركزت على ضرورة تبني أدوات إعلام المستقبل القائم على الابتكار والذكاء الاصطناعي، لتعزيز الحضور العربي في المشهد الرقمي العالمي.

وأكد معالي عبدالله آل حامد، أن العمل الإعلامي العربي المشترك يمر بمرحلة مفصلية تتطلب الانتقال من التنسيق التقليدي إلى التكامل الاستراتيجي الشامل، موضحاً أن الهدف هو صياغة رسالة عربية موحدة تملك زمام المبادرة في الفضاء العالمي، ولا تكتفي بمواكبة الأحداث، بل تصنع السردية التي تليق بطموحات شعوبنا وتحمي وعي أجيالنا.

وشدد معاليه على أن دولة الإمارات، وانطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة، تضع دعم العمل الإعلامي العربي المشترك في صدارة أولوياتها، مؤكداً حرص الدولة على تسخير كل الإمكانات والخبرات لتمكين المنظومة الإعلامية العربية من مواكبة التحولات العالمية، بما يضمن صون الهوية الوطنية وحماية المكتسبات التاريخية للشعوب العربية.

وركزت الاجتماعات على بحث سبل مواصلة تقديم الدعم الإعلامي للقضية الفلسطينية في ضوء التطورات الراهنة، ومجموعة من المشاريع الهادفة لتطوير الإعلام العربي المشترك، بما فيها تفعيل آليات خطة التحرك الإعلامي العربي بالخارج، وإحكام الخطة المرحلية للاستراتيجية الإعلامية لمكافحة الإرهاب، وتوصيات فريق الخبراء المعني بالتربية الإعلامية والمعلوماتية، والخطة الإعلامية للتعاطي مع قضايا البيئة والتقلبات المناخية المتطرفة بالعالم العربي الذي يعد من أكثر المناطق تأثراً بمخاطرها.