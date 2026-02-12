فهد الحساوي لـ« البيان »: «دو» تحقق نتائج استثنائية في 2025 والتوزيعات الأعلى في تاريخها

تالياً نص الحوار:
حققت «دو» نتائج مالية استثنائية خلال الربع الرابع والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، ما أبرز تلك النتائج؟
ونجحت الشركة في تحقيق نمو متوازن في الإيرادات إلى جانب إدارة التكاليف بشكل فعّال، وقد حققت الشركة إنجازات استراتيجية رئيسة من خلال مواصلة التوسع في الخدمات المالية الرقمية «du Pay»، وتعزيز قدرات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، وتعزيز الحضور في أسواق رأس المال وزيادة مستويات السيولة من خلال الطرح العام الثانوي الناجح.
وشهدت الإيرادات نمواً بنسبة 8.7% لتصل إلى 15.9 مليار درهم بدعم من الأداء التجاري القوي للشركة وبيئة الأعمال المحفزة في دولة الإمارات، والمبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الشركة.
كما ساهم التنفيذ المنضبط والفعّال للعمليات التشغيلية في نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 13.4% إلى 7.3 مليارات درهم، وتوسّع هامش الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بواقع 1.9 نقطة مئوية إلى 46.1%، وارتفاع صافي الأرباح بنسبة 16.8% إلى 2.9 مليار درهم.
يعد عام 2025 محورياً في مسيرة «دو» من حيث زخم النمو وحجم الإنجازات. كيف واصلت الشركة ترسيخ مكانتها مع تسارع وتيرة التحول الرقمي في دولة الإمارات؟
وقد عملت الشركة خلال تلك الفترة على تنفيذ أجندة ذات أثر ملحوظ، شملت تعزيز جودة شبكات الاتصال، وتوسيع نطاق الربط الدولي، وتطوير البنية التحتية السحابية السيادية ومراكز البيانات، إلى جانب التوسع في خدمات الذكاء الاصطناعي والخدمات المالية الرقمية.
وفي ظل مواصلتنا التركيز على تسريع وتيرة التحول، وتوسيع القدرات والبنية التحتية الرقمية، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل تدعم إرساء أسس متينة لمستقبل رقمي أكثر استدامةً وازدهاراً في دولة الإمارات، واستناداً إلى النتائج المالية، فقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نهائية بواقع 40 فلساً للسهم الواحد عن العام 2025، ليرتفع إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية 2025 إلى 64 فلساً للسهم الواحد، وهي الأعلى في تاريخ «دو».
ما أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي وخصوصاً في ما يتعلق بقاعدة المشتركين وزيادة الطلب على الخدمات الذكية؟
وجاء هذا التوسع المستمر على مدار العام مدفوعاً بنمو متوازن عبر قاعدة مشتركي خدمات الدفع الآجل بنسبة 9.9% سنوياً لتصل إلى 2.0 مليون مشترك والدفع المسبق بنسبة 8.6% على أساس سنوي لتصل إلى 7.7 ملايين مشترك.
وقد عملت الشركة على تعزيز خدماتها مع الزيادة في عدد سكان الدولة وعدد السياح من خلال العروض والخدمات المتميزة وقوة الطلب على الخدمات والهواتف الذكية التي توفر أحدث التقنيات، ولا سيما استمرار جاذبية العروض وتوسيع نطاق قنوات ومتاجر البيع بالتجزئة في مناطق جديدة، إلى جانب قوة النشاط السياحي في الدولة، والحملات الموسمية المستهدفة، بما في ذلك عروض باقات «Flexi» والتعاون مع إسعاد وفزعة والتي تلبي احتياجات مختلف شرائح عملائها والحفاظ على زخم نمو المشتركين على مدار العام.
ونتوقع استمرار هذا الزخم خلال العام 2026 مع مواصلة الإمارات ترسيخ مكانتها الرائدة كمركز عالمي مزدهر لجذب الاستثمارات والسياحة ما يزيد من فرص نمو الأعمال.
كيف شكّل عام 2025 محطة محورية في مسيرة «du pay» وجهودها في إعادة رسم مشهد المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة؟
وحققت «du Pay» مؤشرات أعمال قوية خلال عام واحد فقط من انطلاقها، أبرزها هو تسجيل تطبيقها للهواتف الذكية أكثر من نصف مليون عملية تحميل، كما تجاوز إجمالي قيمة المعاملات المالية التي جرى تنفيذها عبر التطبيق أكثر من نصف مليار درهم، ما يؤكد نجاح «du Pay» في الوصول إلى كافة فئات المجتمع وقدرته على توفير خدمات مرنة شملت التحويلات المالية الدولية والمحلية، ودفع قيمة الفواتير المختلفة، ومدفوعات البطاقات الائتمانية، وإجراء التحويلات المالية بين الأفراد، وغيرها.
كيف تضع «دو» معايير جديدة للابتكار الشبكي المُستدام بتقنية الجيل الخامس المتقدمة (5G+)؟
وقد تم تطوير هذا الابتكار بالتعاون مع «هواوي»، ليُوفر تغطية داخلية مُحسّنة وسرعات اتصال فائقة للمستخدمين، مع تقليل التأثير البيئي عبر خصائص متقدمة للاستدامة.
ما يُعد إنجازاً استثنائياً تضع «دو» من خلاله معايير جديدة للابتكار الشبكي المُستدام بتقنية الجيل الخامس المتقدمة (5G+)، بما يعزز كفاءة الشبكات ويرسخ المكانة الريادية لـــ«دو» في مجال الارتقاء بتجارب العملاء بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعكس هذا الإنجاز المكانة الرائدة لشركة (دو) في مجال الابتكار، حيث يُعد إطلاق أول حل ثلاثي النطاقات يعمل على نطاق 600 ميجاهرتز خطوة مهمة تعزز التجارب الرقمية للعملاء.
كيف انعكست تغطيه شبكة الجيل الخامس والجيل الخامس المتقدم على الخدمات المقدمة للعملاء في ما يتعلق بتعزيز التغطيات الداخلية؟
حيث تم بالشراكة مع شراكة «هواوي» إطلاق (IBS)، وهو أول حل مُبتكر خصيصاً ومتعدد النطاقات لمحطات القاعدة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، (Multi-Band Indoor Base Station).
وتُمثل هذه التقنية المُبتكرة إنجازاً استثنائياً مهماً، إذ يُعزز مستويات التغطية الداخلية في المواقع الحيوية، والمراكز التجارية، والوجهات السياحية الرائدة في مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
ومن خلال أول حل داخلي متعدد النطاقات في الدولة، والذي جرى تطويره ضمن شراكة بين فرق التصميم المشتركة من الجانبين، نهدف إلى تعزيز تجربة الاتصال لعملائنا بما يتماشى مع التزامنا بالابتكار والاستدامة.
ويُتيح لنا هذا الحل تقديم أداء فائق لشبكة الجيل الخامس في الأماكن الداخلية التي يعتمد عليها العملاء في مواقع السكن والعمل والتسوق.