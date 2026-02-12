صقر غباش: 54 عاماً في خدمة قضايا الوطن

أكد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن المجلس واكب على مدى مسيرة امتدت لـ54 عاماً النهضة الحضارية والتنمية الشاملة التي شهدتها دولة الإمارات، واضطلع بدور وطني محوري في طرح قضايا الوطن، واستشراف تطلعات المواطنين، وأسهم في بناء دولة عصرية يُشار إليها بالبنان، من خلال اختصاصاته الدستورية، واستمراره في أداء دوره الوطني بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة.

وقال معاليه: نحتفي يوم الثاني عشر من فبراير 2026، بالذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس المجلس الوطني الاتحادي، مستذكرين محطة مضيئة في مسيرة دولة الاتحاد، مستلهمين منها قيم الشورى والتلاحم بين الشعب وقيادته الرشيدة.

وقال معاليه بهذه المناسبة، إننا نتشرف أن نرفع باسمنا جميعاً وباسم المجلس الوطني الاتحادي أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخويه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، على دعمهم المتواصل للمجلس الوطني.

وأشار معاليه إلى أن هذه المناسبة الوطنية تستحضر المآثر العظيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين الذين بذلوا الغالي والنفيس في تشييد صرح الاتحاد، وجعلوا المجلس الوطني الاتحادي ركناً أساسياً في بنيانه المؤسسي.