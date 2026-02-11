الإمارات.. الإعلان عن ساعات العمل الرسمية في الحكومة الاتحادية خلال شهر رمضان

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية اعتماد ساعات الدوام الرسمي للجهات الاتحادية خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بما يراعي خصوصية الشهر الفضيل ويعزز مرونة بيئة العمل، مع استثناء من تقتضي طبيعة عملهم خلاف ذلك.

وبحسب تعميم للهيئة، يكون الدوام من الاثنين إلى الخميس من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 2:30 بعد الظهر، فيما يكون دوام يوم الجمعة من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 12:00 ظهراً.

وأوضحت الهيئة أنه يجوز للوزارات والجهات الاتحادية الاستمرار في تطبيق لوائح العمل المرن المعتمدة لديها خلال أيام العمل في رمضان، وفق الأصول الواردة فيها وفي حدود عدد ساعات العمل المقررة. كما أتاحت منح الموظفين المرونة للعمل عن بُعد يوم الجمعة، بنسبة لا تتجاوز 70% من إجمالي عدد موظفي الجهة، ووفق الضوابط المعتمدة.