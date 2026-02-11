«التوطين»: إغلاق 230 حساباً على وسائل التواصل الاجتماعي في 2025





أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن اغلاق 230 حسابا تروج لخدمات العمالة المساعدة على وسائل التواصل الاجتماعي خلال العام الماضي بالتنسيق والتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ، وذلك بعد ان تم التأكد من عدم حصول أصحاب هذه الحسابات على التراخيص اللازمة من الوزارة وكذلك عدم تبعيتها لأي من المكاتب المرخصة لمزاولة نشاط استقدام هذه الفئة من العمالة مما يشكل مخالفة صريحة لقانون عمال الخدمة المساعدة.

وتؤكد الوزارة على الرقابة الصارمة التي تفرضها على الجهات التي تقدم خدمات استقدام العمالة المساعدة عبر منظومة رقابية ميدانية ورقمية بما يحفظ الحقوق القانونية لكافة الأطراف المعنية، وتوفير خدمات رائدة وتنافسية لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة.

وثمنت الوزارة جهود هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية وتعاونهما في اغلاق الحسابات غير القانونية التي تروج لخدمات العمالة المساعدة على وسائل التواصل الاجتماعي وهو الأمر الذي يوحد الجهود الحكومية في التصدي لمثل هذه الحسابات.

ودعت الوزارة في بيان صحافي أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة في الدولة الى التأكد من التعامل مع المكاتب المرخصة لاستقدام العمالة المساعدة والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية وإعلانات مضللة على وسائل التواصل الاجتماعي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة من خلال التواصل على الرقم 600590000 أو الاطلاع على قائمة المكاتب المرخصة على الموقع الإلكتروني للوزارة www.mohre.gov.ae .

وأشارت الوزارة إلى العواقب القانونية والنتائج السلبية التي يتعرض لها أصحاب العمل نتيجة التعامل مع المكاتب غير المرخصة لاستقدام العمالة المساعدة، وضياع حقوقهم القانونية، فيما عدا مخاطر عدم امتثال غير المرخصين للإجراءات القانونية مثل الفحص الطبي، وحسن السيرة والسلوك ما يشكل مخاطر جسيمة على الأسرة.

وتمتاز مكاتب استقدام العمالة المرخصة في الدولة، بمعايير جودة الخدمات، وتعمل وفق شروط وضوابط محددة، إضافة لالتزامها بالأسعار ضمن باقات توفر من خلالها العمالة الجاهزة والمدربة والمؤهلة للخدمات المطلوبة والقادرة على التعامل مع الاسر بشكل آمن وصحي.