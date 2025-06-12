رئيس الدولة ورئيس وزراء باكستان يبحثان علاقات التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم، دولة محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وتبادل سموه ورئيس الوزراء الباكستاني ــ في بداية اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي ــ التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك..سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على البلدين وشعبيهما بالخير والبركة وعلى الشعوب الإسلامية والعالم أجمع بالاستقرار والسلام.

وبحث سموه ورئيس الوزراء الباكستاني خلال اللقاء ..مسارات التعاون المشترك بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية.. مؤكدين حرصهما على مواصلة تعزيز التعاون البناء بين البلدين وتوسيع مجالاته نحو آفاق أرحب من النمو والتقدم، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويدعم رؤيتهما التنموية نحو تحقيق الازدهار لشعبيهما.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها..وأكدا في هذا السياق أهمية دعم الجهود الدولية للحفاظ على الاستقرار، وترسيخ السلم الإقليمي والدولي.

وأشاد رئيس الوزراء الباكستاني بجهود صاحب السمو رئيس الدولة في الحفاظ على الاستقرار والسلم والأمن الإقليمي والعالمي، مثمناً الدور المحوري للدبلوماسية الإماراتية في تعزيز الحوار وإيجاد أرضيات مشتركة للحلول الدبلوماسية في معالجة النزاعات والأزمات في المنطقة والعالم.. كما أعرب عن تقديره للدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات إلى باكستان ومبادراتها التنموية النوعية في هذا الشأن.

حضر اللقاء..سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي محمد بن مبارك المزروعي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الإستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي.

كما حضره الوفد المرافق لرئيس الوزراء الباكستاني الذي يضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين.

وكان دولة رئيس وزراء باكستان قد وصل في وقت سابق اليوم أبوظبي حيث كان في استقباله في مطار البطين..سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني وعدد من كبار المسؤولين.