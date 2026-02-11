محمد بن راشد: مطار دبي عصب الحياة في دبي.. الأكثر ازدحاماً عالمياً بـ95 مليون مسافر في 2025

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن مطار دبي الدولي استقبل خلال العام 2025 أكثر من 95 مليون مسافر ليكون المطار الأكثر ازدحاماً بحركة المسافرين الدوليين في العالم.

وأكد سموه أن مطار دبي الدولي، عصب الحياة في دبي، مدرسة في جودة التعامل والخدمات حيث استقبل المطار خلال العام 454 ألف رحلة وبلغ متوسط وقت الانتظار لإجراءات الوصول ل98.8% من المسافرين أقل من 15 دقيقة فقط.

وأشارسموه إلى أنه فخور بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، منذ عقود بكل احترافية، وفخور بمعدلات نموه الاستثنائية.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "مطار دبي الدولي.. عصب الحياة في دبي.. استقبل خلال العام 2025 أكثر من 95 مليون مسافر ليكون المطار الأكثر ازدحاماً بحركة المسافرين الدوليين في العالم.. مطار دبي الدولي مدرسة في جودة التعامل والخدمات حيث استقبل المطار خلال العام 454 ألف رحلة وبلغ متوسط وقت الانتظار لإجراءات الوصول ل98.8% من المسافرين أقل من 15 دقيقة فقط.

وأضاف سموه: "فخور بخدماته.. فخور بفريقه الذي يقوده أحمد بن سعيد آل مكتوم منذ عقود بكل احترافية.. وفخور بمعدلات نموه الاستثنائية".

وختم سموه: "حفظ الله الإمارات .. وأدام عزها ومجدها ونجاحها".