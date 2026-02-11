«دبي لرعاية النساء والأطفال» تستعرض تجربة «ملاذ» في مؤتمر البحوث التطبيقية بالشارقة



تشارك مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال في المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي الثاني للبحوث التطبيقية في العلوم الإنسانية والاجتماعية، الذي ينظمه معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشارقة، اليوم وغداً (11 و12 فبراير)، في المدينة الجامعية، حيث تستعرض تجربة «ملاذ» بوصفها نموذجاً وطنياً رائداً في توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم وتمكين النساء المعنفات.

وأكدت شيخة سعيد المنصوري، المدير العام لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن المشاركة تعكس حرص المؤسسة على نقل التجارب التطبيقية الناجحة إلى الفضاء الأكاديمي والبحثي، واستعراض «ملاذ» كنموذج عملي يوظف الذكاء الاصطناعي في خدمة قضايا الرعاية الاجتماعية، بما يعزز تمكين المرأة مع الحفاظ على الخصوصية والمرتكزات الإنسانية والعلمية.

وأشارت إلى أن «ملاذ» يعد أول دليل للمساعدة الذاتية للمرأة المعنّفة من نوعه على المستويين الوطني والدولي، وقد أطلقته المؤسسة خلال مشاركتها في «جيتكس 2025»، ليعمل كمنصة ذكية توفر دعماً نفسياً واجتماعياً في بيئة آمنة، وتتيح للمتعاملة إجراء تقييم ذاتي سري يحدد مستوى الخطورة ويوجه الحالات عالية الخطورة إلى الجهات المختصة، بينما يقدم للحالات الأخرى جلسات إرشادية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويمتاز البرنامج بمرونة تطويره مستقبلاً عبر إضافة لغات وخصائص جديدة، بما يرسخ بيئة آمنة قائمة على الخصوصية ويعزز قدرة النساء على قيادة مسار الحماية والتمكين بأنفسهن.

ويقام المؤتمر تحت عنوان «مستقبل المجتمع في عصر الذكاء»، ويهدف إلى إبراز دور الذكاء الاصطناعي في تطوير البحث العلمي في العلوم الإنسانية والاجتماعية، ومناقشة أثره في معالجة التحديات المجتمعية وتعزيز الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للتقنيات الحديثة.