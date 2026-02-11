«الوطني للأرصاد» ينظم ورشة حول الترددات اللاسلكية للدول العربية

انطلقت، أول من أمس، في أبوظبي أعمال الورشة التدريبية الإقليمية حول مسائل الترددات اللاسلكية للدول العربية، التي ينظمها المركز الوطني للأرصاد برعاية المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتستمر يومين، بمشاركة واسعة من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وخبراء الأرصاد الجوية والاتصالات من مختلف الدول العربية.

وأكد الدكتور عبدالله أحمد المندوس رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مدير عام المركز، أن حماية المجال الترددي تمثل أحد المرتكزات الإستراتيجية الأساسية لاستدامة منظومة الرصد العالمية، موضحاً أن الترددات اللاسلكية تُعد شرياناً حيوياً لكل مكونات البنية التحتية للأرصاد الجوية والهيدرولوجية على مستوى العالم، بما في ذلك الأقمار الاصطناعية، ورادارات الطقس، والمجسات الجوية، وأنظمة الرصد المختلفة.

من جانبه أكد عمر اليزيدي، نائب مدير عام المركز الوطني للأرصاد، خلال الكلمة الافتتاحية لأعمال الورشة، أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية الترددات اللاسلكية، مشيراً إلى أن هذه الترددات تُعد أساساً لاستدامة خدمات الأرصاد الجوية والمناخ وأنظمة الإنذار المبكر.