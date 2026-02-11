تصاريح إلكترونية لتحضير الأطعمة في نهار رمضان

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن بدء إصدار التصاريح اللازمة لمواقع تحضير وبيع الأطعمة خلال ساعات النهار في شهر رمضان، بما في ذلك المواقع بالمراكز التجارية، وكذلك إصدار تصاريح عرض الأطعمة أمام المحال قبل موعد الإفطار للمطاعم والكافتيريات ومحال الحلويات ومخابز الرقاق وغيرها، وذلك في إطار استعدادها لشهر رمضان المبارك، إذ يمكن للراغبين في إصدار هذه التصاريح زيارة الموقع الإلكتروني للبلدية وإصدارها وفقاً للشروط المطلوبة خلال دقيقتين، فضلاً عن إمكانية إصدارها من خلال مراكز الخدمة المعتمدة.

وأكد جمال المازمي مدير إدارة الرقابة والسلامة الصحية، أن البلدية بدأت استعداداتها للشهر الفضيل، ووضعت الخطط اللازمة لضمان تقديم غذاء آمن للمستهلكين، وفق أفضل المواصفات والمعايير الصحية، وتقديم بعض الخدمات وفقاً للتصاريح اللازمة، كتصاريح تحضير الأطعمة وعرضها للبيع خلال ساعات النهار من شهر رمضان، ويتم منح هذه التصاريح وفقاً لشروط معتمدة من قبل البلدية تشمل تحضير وطهي الأطعمة داخل المطابخ، وتقديم الخدمة للزبائن خارج الموقع وعدم استخدام قاعة الطعام.