الإمارات.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة يصبح رطبا ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والجزر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:50، والجزرالأول عند الساعة 15:24.

وفي بحر عمان خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 20:13، والجزر الأول عند الساعة 11:20 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 17 90 35

دبي 28 18 90 55

الشارقة 29 19 90 30

عجمان 28 21 90 55

أم القيوين 27 17 90 60

رأس الخيمة 29 17 90 35

الفجيرة 26 23 85 50

العـين 30 18 75 15

ليوا 32 15 90 15

الرويس 27 14 90 10

السلع 32 15 90 10

دلـمـا 24 19 90 75

طنب الكبرى / الصغرى 25 20 90 65

أبو موسى 26 20 90 65