محمد بن راشد يطلق "واحة الليان" السياحية على مساحة 10 ملايين قدم مربع

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"واحة الليان السياحية على مساحة 10 ملايين قدم مربع تتوسطها بحيرة على مساحة 2.5 مليون قدم مربع، وتضم مرافق ترفيهية ومسارات رياضية ومساحات للتخييم وتجارب سياحية صحراوية غير مسبوقة، وذلك ضمن حزمة مشاريع مائية وخضراء بتكلفة تبلغ 4 مليارات درهم.

وقال سموه في حسابه على منصة "إكس": "إضافة سياحية جديدة لقطاعنا الاقتصادي أطلقناها اليوم.. واحة الليان .. على مساحة 10 مليون قدم مربع .. تتوسطها بحيرة على مساحة 2.5 مليون قدم مربع .. وتضم مرافق ترفيهية ومسارات رياضية ومساحات للتخييم وتجارب سياحية صحراوية غير مسبوقة.. وذلك ضمن حزمة مشاريع مائية وخضراء خصصنا لها 4 مليارات درهم" .

وأضاف سموه: "كل يوم في دولة الإمارات هو فرصة لكتابة قصة جديدة .. وغرس بذرة جديدة .. وإضافة بصمة مختلفة في مسيرة تنموية تخلق مستقبلاً أجمل .. وتبني حياة هي الأفضل عالمياً باذن الله ".