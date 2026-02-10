أطفال العرب يصوغون رؤية رقمية آمنة

يواصل البرلمان العربي للطفل استعداداته لانعقاد الجلسة الثالثة من الدورة الرابعة، التي تستضيفها إمارة الشارقة، بمشاركة واسعة لأطفال العرب من 16 دولة من مختلف أرجاء الوطن العربي، في تجسيد حي لوحدة الطفولة العربية، وحضورها الفاعل في مناقشة القضايا المعاصرة التي تمس حياتها ومستقبلها.

وتحمل الجلسة عنوان (الأمن السيبراني: نحو محتوى صديق للأطفال العرب)، حيث تأتي هذه الجلسة في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، وما يرافقها من تحديات تتطلب رفع وعي الأطفال، وتعزيز جاهزيتهم المعرفية، وبناء بيئة رقمية آمنة تحمي حقوقهم، وتدعم إبداعهم ومشاركتهم الإيجابية.

وفي هذا السياق، عبّر عدد من قيادات وأعضاء البرلمان العربي للطفل عن اعتزازهم بالمشاركة في أعمال الجلسة الثالثة، وما تمثله من منصة حوار عربية جامعة لصوت الطفل.

وتعكس هذه الآراء حجم الوعي والمسؤولية التي يتحلى بها أطفال البرلمان العربي للطفل، وما تمثله الجلسة الثالثة من مساحة حوارية عربية جامعة، تسهم في صياغة رؤى وتوصيات تعزز حماية الطفل العربي في العصر الرقمي، وتؤكد دور الشارقة كحاضنة للعمل العربي المشترك في مجال الطفولة.

وقال إلياس بن عوض المعني، رئيس البرلمان العربي للطفل، إن المشاركة في أعمال الجلسة الثالثة تنطلق من رؤية واضحة ومسؤولية عربية مشتركة، مؤكداً أن الاستعدادات جاءت بعد إعداد شامل يهدف إلى تحويل صوت الطفل العربي إلى قرارات وتوصيات مؤثرة.

وأوضح أن الجلسة تسعى إلى الخروج بمخرجات عملية تعزز الأمن الرقمي، وتسهم في صناعة محتوى يحمي الطفل العربي ويواكب تطلعاته.