1800 مشارك في مؤتمر الفجيرة الدولي لأبحاث النحل

افتتحت هيئة الفجيرة للبيئة، بالشراكة الاستراتيجية مع مركز الفجيرة للبحوث، أمس، فعاليات الدورة الثانية من «مؤتمر الفجيرة الدولي لأبحاث النحل»، في فندق ومنتجع «البحر» بالفجيرة.

وانطلاقاً من النجاح غير المسبوق الذي شهدته الدورة الافتتاحية في عام 2023، يرسخ المؤتمر في نسخته الحالية مكانته منصة علمية عالمية رائدة، تجمع تحت سقفها أكثر من 50 خبيراً دولياً وممثلاً عن أكثر من 20 دولة، وذلك لبحث القضايا الحيوية والتقاطعات العلمية بين علوم نحل العسل، والأمن الغذائي، وتعزيز المرونة البيئية.

ويستقطب هذا الحدث الدولي البارز أكثر من 1800 مشارك حضوري وعبر المنصات الرقمية، في تظاهرة علمية تعكس ثقلها الاستراتيجي بمشاركة واسعة من 30 جهة حكومية و30 مركزاً بحثياً وجامعة، تضم نخبة من صناع القرار والسياسات والخبراء الأكاديميين في علوم الحشرات والقطاع الزراعي. ومن خلال المزاوجة بين التحليلات البيانية المتقدمة وجهود الحفاظ على النظم البيئية يرسم المؤتمر خريطة طريق رائدة لحماية سلالات النحل المحلية.