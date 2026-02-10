الإمارات وباكستان تبحثان علاقات الصداقة والشراكة



استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، بمقر المجلس في أبوظبي، سيد جيلاني، رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات.



وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة في مختلف المجالات، في ظل التطور الذي تشهده علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان، والتي تحظى بدعم قيادتي وحكومتي البلدين.



حضر اللقاء محمد عيسى الكشف، والدكتورة نضال الطنيجي، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.



ورحب معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي برئيس مجلس الشيوخ في جمهورية باكستان الإسلامية والوفد المرافق له، مؤكداً عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة بين دولة الإمارات وجمهورية باكستان والتي تقوم على أسس متينة من الاحترام المتبادل والتفاهم المشترك، بفضل حرص قيادتي البلدين الصديقين على تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب. وأعرب معاليه عن بالغ التقدير لهذه الزيارة الكريمة، التي تعكس عمق العلاقات البرلمانية المتميزة بين البلدين الصديقين، وتدعم مسارات التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.



وأشاد الجانبان بمستوى العلاقات البرلمانية المتميزة والمتنامية التي تجمع بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الباكستاني بغرفتيه: الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، مؤكدين أن هذا التعاون البرلماني يسهم بشكل فاعل في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.



كما تم التأكيد على دور لجنة الصداقة البرلمانية المشتركة بين الجانبين في تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق وتوحيد المواقف تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مواصلة التعاون والتشاور في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.



من جهته، أكد رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية باكستان الإسلامية عمق العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية باكستان ودولة الإمارات، ورغبة مجلس الشيوخ في تطوير العلاقات البرلمانية، لانعكاسها على نمو وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.