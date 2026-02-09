طقس الإمارات غداً.. صحو نهاراً ورطب ليلاً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً وتظهر السحب المنخفضة شرقاً، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون جنوبية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 06:50 والجزرالأول عند الساعة 13:30. وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 01:44 والجزر الأول عند الساعة 10:09.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 29 18 90 35

دبي 29 18 90 30

الشارقة 29 15 90 30

عجمان 29 15 90 30

أم القيوين 29 14 85 30

رأس الخيمة 29 14 85 30

الفجيرة 30 19 75 35

العـين 29 19 85 15

ليوا 32 16 90 20

الرويس 28 15 90 35

السلع 29 17 90 35

دلـمـا 26 18 90 45

طنب الكبرى / الصغرى 25 19 85 35

أبو موسى 25 19 85 35.