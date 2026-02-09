مريم الملا: تكريم 12 فئة من صناع المحتوى الرقمي ضمن قمة الإعلام العربي 2026

كشفت مريم الملا مديرة نادي دبي للصحافة أن اليوم الثالث من قمة الإعلام العربي 2026، سيشهد توزيع جوائز للفائزين ضمن 12 فئة للمبدعين في صناعة المحتوى الرقمي، بما يعزز منظومة الحوافز المهنية ويشجع الابتكار في المنصات الجديدة.

وثمنت دور الشركاء في القمة الى جانب الشراكات الأكاديمية حيث سيتم تخصيص منصات للجامعات في القمة مثل جامعة الإمارات وغيرها لتعزيز دور طلبة الاعلام وسد الفجوة بين البرامج الأكاديمية وسوق العمل في هذا القطاع الحيوي.

وعلى صعيد بناء القدرات، كشفت اللجنة التنظيمية عن إطلاق سلسلة جلسات الماستر كلاس التي تضم نحو 25 ورشة عمل بمشاركة منصات عالمية بارزة، تركز على توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الإعلامي، ومواجهة التضليل العميق، وتحويل المحتوى المحلي إلى محتوى عالمي. كما ستشهد القمة هذا العام إطلاق منتدى الاتصال الحكومي وهو برامج تدريب وتمكين متخصصة لتعزيز جاهزية كوادر الاتصال لمواجهة تحديات التواصل في العصر الرقمي وإدارة الأزمات عبر المنصات الحديثة.

وفي الإطار ذاته، أعلن منظمو المنتدى الإعلامي للشباب تمديد فعالياته هذا العام لتستمر 3 أيام متواصلة، مع تخصيص مساحة للشباب لعرض تجاربهم وتبادل الخبرات، وإطلاق جائزة الإبداع للشباب في عدة فئات تشمل البودكاست، والوسائط المتعددة، والتصوير الفوتوغرافي، والبيانات الصحفية، والفيديوهات القصيرة.

وأكدت ان الجائزة تمثل حافزا قويا لصناع المحتوى الإعلامي للمشاركة وتطوير محتواهم بما يواكب توجهات الدول ويسهم في تنمية أوطانهم.