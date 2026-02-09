القرية العالمية تجمع العائلات في رمضان ضمن الموسم الثلاثين

ترحب القرية العالمية، إحدى أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، بالشهر الفضيل، عبر تقديم جدول رمضاني ضمن موسمها الثلاثين المنعقد حالياً.

وتتحول الوجهة طوال شهر رمضان إلى مساحة مسائية تنبض بالدفء والحياة، حيث تلتقي العائلات والأصدقاء يومياً ابتداء من الساعة 5:00 مساءً وحتى 1:00 بعد منتصف الليل من الأحد الى الأربعاء وحتى 2:00 بعد منتصف الليل من الخميس الى السبت، في أجواء خارجية تجمع بين الأصالة الثقافية، وتنوع التجارب الرمضانية، ومتعة اللقاءات التي تصنع لحظات لا تنسى.

ملتقى القرية العالمية: مساحة تجمع هادئة تنبض بمفاهيم رمضان

يتصدر ملتقى القرية العالمية مشهد التجارب الرمضانية هذا الموسم، حيث يقدم مساحة جلوس مفتوحة ومجانية، مصممة على شكل خيمة لتشجع على اللقاء والتعارف. ويستمد الملتقى إلهامه من تقاليد المجالس الرمضانية، حيث تتكامل الإضاءة الدافئة مع جلسات مريحة، لتهيئ مكاناً مثالياً لتبادل الأحاديث وقضاء أوقات مشتركة خلال الإفطار أو السحور أو الزيارات المسائية المتأخرة.

ويقع ملتقى القرية العالمية في المنطقة أمام المسرح الرئيسي، ليمنح الضيوف تجربة رمضانية مرنة وتفاعلية، تتيح أخذ المأكولات من أكشاك القرية العالمية المتنوعة، والاستمتاع بخيارات تناول الطعام القريبة، إلى جانب استئجار ألعاب تقليدية من الفريق المتواجد في الموقع، في أجواء تناسب مختلف الأعمار وتحتفي بالشهر الفضيل.

عروض رمضانية حية على المسرح الرئيسي

تزدهر أجواء القرية العالمية طوال الشهر الفضيل ببرنامج مختار من العروض الرمضانية على المسرح الرئيسي، يضم باقة من الفنون الحية الهادئة، من بينها عروض الأوركسترا، ومقطوعات العود والناي والهارب والكمان، إلى جانب عرض التنورة التراثي، في توليفة فنية تنسجم مع الشهر الفضيل وقيمه التأملية.

وتتواصل أجواء التفاعل والمرح مع انطلاق برنامج آخر كلام مع ميثاء محمد على المسرح الرئيسي عند الساعة 11:00 مساءً ابتداءً من تاريخ 18 فبراير الى 18 مارس. وينطلق برنامج المندوس المباشر مع عبدالله اسماعيل على المسرح الرئيسي عند الساعة 9:30 مساءً خلال عطلة نهاية الأسبوع لثلاثة أسابيع متتالية، ابتداءً من أول عطلة نهاية الأسبوع لرمضان يوم الجمعة 20 فبراير، ليقدم تجربة ترفيهية تفاعلية تناسب العائلات. واحتفاءً بالشهر الفضيل، تتزين سماء القرية العالمية بعرض مميز لطائرات الدرون يوم 20 فبراير، عند الساعة 9:30 مساءً، في مشهد يكمل أجواء الاحتفال.

وجهة تتزين بالشهر الفضيل

تتجلى أجواء شهر رمضان في أرجاء القرية العالمية من خلال الزينة المستوحاة من أجواء الموسم، حيث تتناغم الفوانيس والأهلة مع الإضاءة الدافئة والمجسمات الفنية اللافتة، لتمنح كل زاوية طابعاً خاصاً يعكس مفاهيم الشهر الفضيل، ويهيئ مساحات مثالية لعيش لحظات مميزة مع العائلة والأصدقاء.

عالم من النكهات لتجارب الإفطار والسحور

تقدم القرية العالمية خلال شهر رمضان تجربة طعام غنية تستعرض نكهات من مختلف أنحاء العالم، عبر أكثر من 250 من المطاعم ومنافذ المأكولات وعربات الطعام، والتي تتوزع بين بلازا المطاعم والأكشاك، والشوارع وأجنحة الدول والمقاهي. وتتنوع الخيارات لتناسب مختلف الأوقات، سواء عند الإفطار أو السحور، أو لتناول وجبات خفيفة على مدار الأمسية، لتلبي جميع الأذواق.

تسوق رمضاني يجمع ثقافات العالم

تقدم القرية العالمية خلال شهر رمضان تجربة تسوق استثنائية تمتد عبر 30 جناحاً تمثل أكثر من 90 ثقافة من مختلف أنحاء العالم. ويتيح هذا التنوع للضيوف استكشاف مجموعة واسعة من المنتجات المختارة، من قطع الديكور والملابس والهدايا، إلى مستلزمات المنزل والحلويات التقليدية والمواد الغذائية الأساسية، لتغدو الوجهة محطةً متكاملة للتحضير لعيد الفطر على مدار الشهر الفضيل.

ليالي رمضانية نابضة بالحركة

تضيف القرية العالمية بعداً حيوياً إلى ليالي رمضان مع عودة "تحدي الخطوة" الرمضاني هذا الموسم، في مبادرة تجمع بين الأجواء الرمضانية وروح النشاط. ويتاح التحدي حصرياً عبر تطبيق القرية العالمية، ليحول التجول في أرجاء الوجهة إلى تجربة تفاعلية مشوقة. ويمنح إتمام 10 آلاف خطوة خلال زيارة واحدة فرصة الحصول على جوائز مميزة، ليصبح الاستكشاف جزءاً من تجربة تحفز الحركة وتثري أمسيات الشهر الفضيل.

وتواصل القرية العالمية، بصفتها إحدى الوجهات الرئيسية خلال الشهر الفضيل، الاحتفاء بقيم شهر رمضان الفضيل عبر جمع الثقافات في تجربة متكاملة تمتد من تنوع خيارات الطعام والتسوق، إلى العروض والتجارب الترفيهية. وتدعو الوجهة في موسمها الثلاثين ضيوفها للاستمتاع بليالي رمضان في عالم أكثر روعة.