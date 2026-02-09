محمد بن راشد: الإمارات عملاق صناعي والأولى بالمنطقة بـ 262 مليار درهم صادرات صناعية في 2025

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"ـ أن الإمارات عملاق صناعي وهي الأولى في المنطقة في الصادرات الصناعية، مشيراً سموه إلى أن العمود الفقري لأي اقتصاد وطني تنافسي هي قاعدته الصناعية.

وقال سموه في حسابه على منصة "إكس" : "العمود الفقري لأي اقتصاد وطني تنافسي هي قاعدته الصناعية".

وأضاف سموه " فخور بأرقام اقتصادنا الوطني الصناعية .. حيث حققنا نمواً 25% عن العام السابق لنصدر بأكثر من 262 مليار درهم منتجات صناعية في عام واحد، منها 90 مليار درهم صناعات تقنية .. ولتكون دولة الإمارات الأولى في المنطقة في الصادرات الصناعية".

وتابع سموه " الإمارات عملاق صناعي بفضل تكامل قطاعها الحكومي التشريعي مع قطاعها الصناعي الخاص وبدعم كبير من بنية تحتية رقمية استثنائية وقطاع مالي وبنكي قوي وراسخ . وأرقامنا في 2026 ستكون أفضل وأقوى بإذن الله".

