«أصدقاء مرضى السرطان» تدعو لنشر التوعية تجنباً للإصابة





أعلنت «جمعية أصدقاء مرضى السرطان» أن حملة «أكتوبر الوردي»، التي تنظمها «القافلة الوردية» سنوياً في جميع أنحاء دولة الإمارات، ستواصل رحلتها في تمكين المجتمع، من خلال تقديم الفحوص الطبية المجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث تركز الحملة على نشر الوعي، ومضاعفة العمل الجماعي، وحشد الجهود الرامية إلى ضمان حصول جميع أفراد المجتمع على المعرفة والموارد والأدوات اللازمة للعناية بصحتهم.

ووجهت الجمعية الدعوة لجميع المؤسسات والشركات في جميع أرجاء الدولة، للمشاركة في الجهود الرامية إلى مكافحة السرطان، والحد من انتشاره خلال الحملة، والتي تتضمن تقديم خدماتها الأساسية للموظفات والموظفين.

ويمكن للشركات والمؤسسات حجز خدمات القافلة الوردية في حملة أكتوبر المقبل، والتي تتضمن «العيادة المتنقلة»، و«اليوم الصحي»، و«المحاضرات التوعوية»، من خلال التواصل على الإيميل: info@pinkcaravan.ae.

وتلعب المشاركة المؤسسية دوراً أساسياً في تعزيز جهود التوعية بسرطان الثدي، وتوسيع نطاقها، وترسيخ أثرها الإيجابي، ويتيح التعاون مع حملة «أكتوبر الوردي» للشركات فرصة إثبات التزامها بالمسؤولية المجتمعية، والمساهمة الفعالة في تحسين صحة النساء والرجال في المؤسسات والشركات، وتعزيز جودة حياتهم.

وقالت عائشة الملا، مديرة جمعية أصدقاء مرضى السرطان: «الكشف المبكر عن سرطان الثدي عامل رئيسي في إنقاذ حياة المصابين، ومسؤولية نتشاركها جميعنا، ففي دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل الشركات والمؤسسات ركائز أساسية لمجتمعنا، ولهذا تسهم منصاتها وشبكاتها وتأثيرها في إحداث التحول الإيجابي المنشود في مجال نشر الوعي، وتشجيع المواطنين والمقيمين على إجراء فحص الكشف المبكر، وتعزيز ثقافة الصحة الوقائية، ومن خلال حملة أكتوبر الوردي ندعو قادة الأعمال وصناع القرار لمضاعفة جهودهم، والانضمام إلينا في دعم الكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومعاً سنبني مجتمعاً أكثر صحة ومرونة وقوة».