15 مليون درهم وفورات متعاملي «هلا» عبر «كريم بلس Careem Plus»

أعلنت «هلا»، المشروع المشترك بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة «كريم»، أن العملاء المشتركين في برنامج «كريم بلس Careem Plus» وفّروا مجتمعين نحو 15 مليون درهم خلال 4 سنوات. ويعكس الرقم تزايد اهتمام المتعاملين بحلول التنقل ذات القيمة العالية والطلب المتنامي على الكفاءة والراحة في رحلات النقل داخل المدينة.

ويسجل آلاف المستخدمين الجدد شهرياً في برنامج Careem Plus، حيث يوفّر العضو العادي في المتوسط أكثر من 15 ضعف قيمة الاشتراك الشهري البالغة 19 درهماً فقط، وذلك عن طريق استرداد نقدي فوري بنسبة 10% على كل رحلة مع «هلا»، تُحوَّل مباشرة إلى رصيد المشترك في تطبيق «كريم»، وهي ميزة ينفرد بها البرامج.

وقال خالد نسيبة، الرئيس التنفيذي لشركة «هلا»: «سعداء بالتفاعل الكبير الذي حظي به برنامج Careem Plus من قبل المستخدمين؛ ويبرهن النمو المتواصل في عدد المشتركين على تقديرهم للقيمة الحقيقية والسهولة التي يقدمها البرنامج»، مضيفاً «مع التزامنا المتواصل بدعم التنقل في مدينة دبي، سنواصل تطوير تجربة المستخدم عبر عروض سهلة وفعّالة وتُحقق فائدة حقيقية».