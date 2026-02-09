تفعيل العمليات الجمركية بين منفذي المدام والروضة اعتباراً من اليوم

في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان الشقيقة، قام وفد اللجنة التنظيمية للمنافذ والنقاط الحدودية في إمارة الشارقة، برئاسة محمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، بزيارة رسمية إلى منفذ الروضة الحدودي في محافظة البريمي، وذلك بتوجيهات ومتابعة من الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة.

والتقى الوفد خلال الزيارة العميد عبدالرحمن بن عامر الكيومي، قائد شرطة محافظة البريمي، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آليات التنسيق بين الجانبين، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة في المنافذ الحدودية.

وتضمن برنامج الزيارة عقد اجتماع تنسيقي موسع، شارك فيه ممثلون عن الطرفين لبحث الجوانب التشغيلية المتعلقة بتكامل الإجراءات وتوحيد آليات العمل بين منفذي المدام والروضة، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع، وتعزيز انسيابية التبادل التجاري، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي في المنفذين.

كما اطلع الجانبان على جاهزية المنفذين لتفعيل عمليات التخليص الجمركي للبضائع التجارية والإرساليات النباتية والحيوانية، اعتباراً من اليوم، في خطوة تعكس الاستعداد الكامل للمرحلة التشغيلية المقبلة.

وفي ختام الزيارة، قدم محمد إبراهيم الرئيسي هدية رمزية إلى قائد شرطة محافظة البريمي، تمثلت في إهداء موسوعة «سلطان التواريخ»، وهي موسوعة تاريخية شاملة توثق تاريخ سلطنة عُمان في أربعة أجزاء، من تأليف صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.