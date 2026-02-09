مطعم جناح الإمارات «إكسبو أوساكا».. وجبات تعزز الهوية والتعايش

شكل مطعم جناح دولة الإمارات في «إكسبو أوساكا» تجربة أولى وفريدة لكثير من الزوار اليابانيين، إذ لم تكن لديهم معرفة سابقة أو تصور واضح عن طبيعة النكهات والمكونات التي يتميز بها، فقد دخل بعضهم المطعم ببساطة، لأن طابور الانتظار بدا لافتاً للأنظار، فيما انجذب آخرون إلى صور الأطباق التي شاهدوها مسبقاً على الإنترنت.

وقال يويا نيشيمورا، خبير تذوق ومُبدع محتوى رقمي مقيم في أوساكا: «عندما يتعلق الأمر بالطعام ليس من السهل أن تنال إعجاب سكان مدينة مثل أوساكا، فهي مدينة تفاخر دوماً بلقب «مطبخ اليابان»، حيث يتجاوز فيها تناول الطعام حدود المذاق والنكهة، ليتحول إلى موضوعات للنقاش، تروى تفاصيلها بدقة، وتُقيَّم بعناية حتى بعد مرور سنوات، فالحديث بين الناس هنا عن مكان تناول الطعام لا يقل شغفاً عن الحديث عن الأطباق ذاتها ولهذا يبدو لافتاً - بل واستثنائياً - أن يظل اسم أحد مطاعم «إكسبو 2025 أوساكا» يتردد كثيراً على ألسنة الناس حتى الآن».

وتابع: «كانت النكهات داخل العلب تحمل مفاجآت سارة لعشاق الذوق الرفيع، فطبق قوزي اللحم، برائحته الغنية وطهيه المتقن، سرعان ما حجز مكانه بين الأطباق المفضلة لدى الزوار أما دجاج المجبوس فجاء شهياً ومألوفاً، يبعث على الراحة دون أن يطغى على الحواس فيما أدهش طبق صالونة السمك مع الأرز الكثيرين بتوازنه ونكهاته المتوازنة».

وقال: «كانت الحلويات غالباً ما تستدعي لحظة من التمهل، فاللقيمات، بخفتها وقوامها المقرمش مع دبس التمر، كانت من الأصناف التي نالت إعجاب الزوار على الفور، أما البثيثة والعصيدة فجاءت غنية بالتمر، ومتبلة برفق، لا تبوح بكل أسرارها منذ اللقمة الأولى، وقد اعترف أكثر من زائر بتردده في تقييمها في البداية، قبل أن يجد نفسه لاحقاً يفكر فيها، ويتوق بشغف لتذوقها من جديد».