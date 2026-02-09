تحالف أكاديمي بين كلية «ديهاد» الإنسانية وجامعة «لويس» الإيطالية



أبرمت كلية «ديهاد» الإنسانية، وجامعة «لويس» الإيطالية، تحالفاً أكاديمياً لتنظيم مجموعة من البرامج الأكاديمية العليا، بهدف تمكين جيل جديد من القادة بالمهارات المتخصصة واللازمة للتعامل مع التحديات الإنسانية الأكثر تعقيداً في العالم وإيجاد حلول مستدامة لها.

ويجسد التعاون مع جامعة «لويس»، المصنفة الـ25 عالمياً في تخصص السياسة والدراسات الدولية وفق تصنيف «كيو إس» العالمي للجامعات لعام 2025، نموذجاً متقدماً يدمج بين التميز الأكاديمي والمعرفة التطبيقية عالية المستوى، ليؤسس معياراً دولياً جديداً في التعليم العالي المتخصص في هذا القطاع.

ويعد البرنامج منصة أكاديمية وفكرية رفيعة المستوى، تهدف إلى إعداد الجيل الجديد من قادة العمل الإنساني على المستوى العالمي.