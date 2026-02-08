كازخستان تحصد المركز الأول في ثاني مسابقات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية

تمكن فريق كازخستان " C" من حصد المركز الأول في تحدي "إنقاذ رهينة"، ثاني مسابقة في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية "سوات 2026"، التي انطلقت أمس السبت، في المدينة التدريبية بالروية بدبي، بحصوله على 109 نقاط، فيما تمكن فريق شرطة دبي "A" من الحصول على المركز الثاني بحصوله على 108 نقاط، في حين جاء فريق الصين"B" في المركز الثالث بواقع 107 نقاط.

وتوّج سعادة اللواء سيف مهير المزروعي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات في شرطة دبي، الفائزين الثلاثة بالمراكز الأولى بحضور السيد عبد الله بن خدية، المدير التنفيذي لشركة كونتور ميديا، والسيد عمر مطر المناعي، المدير التنفيذي للإمارات للمزادات، وعدد من ضباط شرطة دبي.

وأثنى اللواء المزروعي على المستوى العالي للفرق المشاركة في فعاليات اليوم الثاني، من خلال تنفيذ تحدي "إنقاذ رهينة"، وهو تحدي يتطلب من قناص الفريق إصابة هدف من أعلى البرج، ثم دخول باقي أعضاء الفريق إلى مبنى ورمي عدة أهداف بدقة ثم الخروج بالرهينة التي هي على شكل دمية ثقيلة الوزن.

الجدير أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يستمر حتى 11 فبراير ويمكن للمشاهدين متابعة البث الحي على القناة الرسمية للتحدي على يوتيوب.