حمدان ومكتوم وأحمد بن محمد يحضرون أفراح بن سليمان والمهيري

حضر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، حفل الاستقبال الذي أقامه سيف بن محمد بن أحمد بن سليمان اليوم الأحد في مجلس ند الشبا بمناسبة زفاف نجله راشد على كريمة راشد بن قحيد بالهول المهيري.

وهنأ سموهم العريس وذويه متمنين له حياة أسرية سعيدة وهانئة.