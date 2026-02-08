شرطة دبي تستعرض خدماتها ومبادراتها الأمنية والمجتمعية في تحدي "سوات"

ضمن جهودها التوعوية في تعزيز الأمن المجتمعي، نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، معرض "أمنكم سعادتنا" وذلك على هامش فعاليات تحدي الإمارات للفرق التكتيكية سوات 2026 الذي انطلقت فعالياته هذا الأسبوع بمشاركة نخبة من الفرق الشرطية التخصصية من مختلف دول العالم.

ويشكل المعرض منصة تفاعلية شاملة تُجسد رؤية الشرطة في تعزيز الأمن المجتمعي، ونشر الوعي، وإسعاد أفراد المجتمع بمختلف فئاته، عبر استعراض مبادرات شرطة دبي الذكية والمجتمعية والتوعوية، في صورة تعكس ريادتها في الابتكار الأمني، وقربها الدائم من المجتمع، وشراكتها المستدامة في بناء بيئة آمنة ومستقرة.

في إطار حرصها على تعزيز وحماية حقوق الطفل والمرأة، فقد حرصت شرطة دبي خلال معرض "أمنكم سعادتنا" على تعزيز وعي الجمهور بخدماتها لحماية ودعم حقوق الطفل والمرأة، وقنوات الاتصال معها عبر التطبيق الذكي، والموقع الالكتروني، ومركز الاتصال 901.

الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر

كما قدمت شرطة دبي نبذة حول النسخة المطورة من خدمة الاستعلام عن التعاميم ومنع السفر عبر تطبيق شرطة دبي الذكي والموقع الالكتروني، والتي تُتيح للمتعاملين الاطلاع على حالتهم الجنائية والمالية في معظم البلاغات دون الحاجة لزيارة مراكز الشرطة أو الجهات القضائية أو الجهات المختصة بالنزاعات الإيجارية وغيرها، كما تمكنهم من معرفة أي تعاميم أو بلاغات مسجلة بحقهم وتحديد الجهة المطلوبة للمراجعة في حال وجود إجراء مالي أو جنائي بما يجنبهم المواقف غير المتوقعة خاصة عند التخطيط للسفر أو إنجاز المعاملات الرسمية، إلى جانب خاصة الدفع الالكتروني الفورية.

مجلة "خالد"

وخصص المعرض جانباً للأطفال والأسر، لتُشارك مجلة خالد للأطفال، الصادرة عن إدارة الإعلام الأمني، بمنصة متكاملة تمزج بين التعليم والترفيه، من خلال ألعاب رقمية تفاعلية، وألعاب رياضية، بالإضافة إلى أسئلة ومسابقات ممتعة، وفرصة للحصول على نسخ مطبوعة من مجلة خالد، وملصقات لشخصيات شرطية محببة، وكتيبات للعب والمرح والتعلم.

"الروح الإيجابية"

كما يُشارك مجلس "الروح الإيجابية"، بورش عمل إبداعية للأطفال، أحدها في التلوين على الخشب، وأخرى في صناعة الشموع، إلى جانب عرض مقاطع فلمية حول الفعاليات والبرامج الرياضية والمجتمعية التوعوية التي ينظمها المجلس بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين على مدار العام، لتعزيز قيم التسامح والإيجابية والتعايش.

التطوع المجتمعي

كما يضم المعرض، التطوع المجتمعي، والذي تحرص شرطة دبي على تعزيزه في المجتمع، عبر طرح فرص تطوعية في منصة شرطة دبي للتطوع، بحيث تمكن الأفراد من المشاركة الفاعلة، وترسخ بينهم ثقافة المسؤولية والعمل الجماعي وخدمة مجتمعهم والمساهمة في تعزيز أمنه.

منصة "أمان رودز"

أطلقت شرطة دبي منصة "أمان رودز" لتعزيز السلامة المرورية وتوعية مختلف فئات المجتمع بإجراءات السلامة المرورية على الطرقات، وللمشاة والسائقين وطلبة المدارس، ورفع وعيهم بالقوانين، وقنوات التواصل مع شرطة دبي.

متحف شرطة دبي

كما يقدم معرض "أمنكم سعادتنا" فرصة للجمهور للاطلاع على مسيرة شرطة دبي التاريخية منذ التأسيس، عبر عرض مقتنيات، وأجهزة وصور تُبرز مراحل التطور، وتوثق التحولات السريعة التي واكبت المتغيرات بمرونة وانسجام مع متطلبات العصر.

القمة الشرطية العالمية

كما أتيحت للوفود الشرطية المتخصصة، فرصة الاطلاع على أجندة وفعاليات القمة الشرطية العالمية في نسختها الخامسة، والمزمع عقدها في الفترة الممتدة بين 23 و 25 من شهر يونيو القادم، في مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيف نخبة من القيادات الشرطية والأمنية والخبراء والمتخصصين في قطاع الأمن والقانون، والعاملين في وكالات إنفاذ القانون، يتجمعون في مكان واحد لبحث أبرز التحديات الأمنية على مستوى العالم، وسبل مواجهتها وفق أفضل الممارسات التقنيات المستخدمة لدعم هذه المنظومة.

وتقدم المنصة فرصة للزوار للمشاركة في مسابقات ممتعة، تعتمد على السرعة في الإجابة عن الأسئلة، للفوز بجوائز قيمة يوميا طوال أيام التحدي.

مركز حماية الدولي

كما تضمن المعرض، منصة لمركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، والذي يقدم للجمهور، نبذة حول دوره التوعوي في تعزيز ثقافة الوقاية من المخدرات بين مختلف شرائح المجتمع، خاصة فئة الشباب، عبر برامج توعوية مبتكرة وورش عمل تفاعلية وحملات إعلامية رقمية تصل إلى الجمهور بلغات وأساليب متعددة.

الشرطة المجتمعية

كما استعرضت شرطة دبي منصة "الشرطي جارك"، الهادفة إلى تعزيز الثقة والتعاون بين رجال الشرطة وسكان الأحياء السكنية، من خلال تفعيل قنوات تواصل مستدامة، وتقديم الدعم الأمني والاجتماعي بطريقة قريبة من الناس وأكثر دقة وموثوقية.

وتتيح المبادرة لأفراد المجتمع التواصل مع ضباط مختصين من الشرطة المجتمعية لطرح ملاحظاتهم ومقترحاتهم بصورة ودّية وسريعة، بما يسهم في خلق بيئة آمنة ومتماسكة، ويعزز من وعي السكان بوصفهم شركاء في تعزيز أمن مجتمعهم.

الدورية ذاتية القيادة DPR2

كما استعرضت شرطة دبي الدورية الروبوتية DPR 02 ذاتية القيادة، حيث تتميز بقدرات تقنية عالية تتيح لها التحرك بشكل مستقل في المناطق الحضرية والطرق المفتوحة، والتواصل المباشر مع غرف العمليات، ومجهزة بأنظمة مراقبة متكاملة تشمل كاميرات بزاوية 360 درجة، وأنظمة استشعار دقيقة لرصد الحركة وتحليل البيانات الميدانية بشكل لحظي.

تطبيق الشرطة الذكي

كذلك يستعرض المعرض للجمهور تطبيق شرطة دبي الذكي، والذي يُعد منصة رقمية شاملة توفر وصولاً سهلاً وسريعاً للجمهور لمجموعة واسعة من الخدمات المرورية والجنائية والمجتمعية، مثل دفع المخالفات، والإبلاغ عن الحوادث، وطلب الشهادات والتصاريح، وتفعيل نظام الاستغاثة (SOS) لتوفير الدعم الفوري، كما يدعم لغات عدة ويتميز بواجهة سهلة الاستخدام ومرونة عالية في إنجاز المعاملات دون الحاجة لمراجعة مراكز الشرطة.