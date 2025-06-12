عبدالله آل حامد يعقد لقاءات ثنائية في لندن مع قيادات إعلامية ومسؤولي شركات عالمية استعداداً لـ "بريدج"

عقد معالي عبد الله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس المكتب الوطني للإعلام، رئيس مجلس إدارة مجلس الإمارات للإعلام، سلسلة من اللقاءات الثنائية في لندن مع عدد من قادة الإعلام والمؤسسات والشركات والأكاديميات العالمية، بحضور سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي، مدير عام المكتب الوطني للإعلام.

وتأتي اللقاءات ضمن جهود المكتب الوطني للإعلام للتحضير لانعقاد "قمة بريدج" في أبوظبي في ديسمبر المقبل، وبهدف تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات العالمية، وبما يصب في إطار إثراء محتوى القمة وترسيخ مكانتها منصة رائدة للحوار الإعلامي.

شهدت اللقاءات، نقاشات تناولت فرص تعزيز التعاون وإقامة الشراكات الإستراتيجية، بهدف تحفيز نمو المشروعات الإعلامية المبتكرة، وتعزيز استدامة القطاع.

وتناولت سبل التعاون في إثراء المحتوى الإعلامي البصري والرقمي، وتوظيف أحدث التقنيات لدعم الابتكار والإبداع في صناعة الإعلام.

وأكد معالي عبدالله آل حامد، أن رؤية القيادة الرشيدة للإعلام تنبع من قناعة راسخة بأهميته كعنصر فاعل في بناء مجتمعات المعرفة وجسر للتواصل الحضاري مع العالم، مشدداً على حرصه على بناء شراكات متكاملة مع مختلف المؤسسات العالمية الرائدة، لتعزيز مكانة الإعلام الوطني في الساحة العالمية، ورفده بأحدث الخبرات والممارسات التي تواكب المتغيرات المتسارعة.

وقال معاليه، إن قمة "بريدج" تحمل رؤية طموحة لتمكين منظومة إعلامية متطورة تواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتستشرف مستقبل الإعلام الرقمي، حيث نسعى عبر هذه القمة إلى خلق منصة عالمية للحوار البناء والتبادل المعرفي بين رواد الإعلام والتكنولوجيا، مما يسهم في تطوير حلول إعلامية مبتكرة تخدم المجتمعات وتعزز قيم التسامح والتعايش.

شملت اللقاءات كلاً من سعادة ميرة سلطان السويدي، عضو المجلس الوطني الاتحادي رئيس قسم الشراكات السيادية في شركة مبادلة للاستثمار، وماثيو هيرن، المدير المالي في مبادلة، والسير مارتن سوريل، رجل الأعمال والشخصية المعروفة في مجال الإعلام والتسويق، والدكتورة ريبيكا سويفت، نائب الرئيس الأول للإبداع في Getty Images، والدكتورة لينغ جي، المدير العام والرئيس التنفيذي للشؤون الأوروبية في تنسنت القابضة، وجايل أموراو، مديرة الفعاليات في شركة التسويق والتكنولوجيا في شركة Monks، وشابي نوري، الرئيس التنفيذي العالمي لدار Bonhams، وأحمد حسين، رئيس شبكة BBC Asian Network، وبارت ياتس، المنتج التنفيذي في Blinkink.