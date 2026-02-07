الصين تدخل تحدي سوات بستة فرق بينها فريقان نسائيان

أكدت السيدة أو بوكيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، استعداد الفرق الشرطية التخصصية الصينية بالكامل لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية سوات، وجاهزيتهم للمنافسات، داعية أعضاء الفرق للتحلي بالثقة بأنفسهم وبقدرتهم على تحقيق الفوز أسوة بالعام الماضي الذي انتزعوا فيه لقب البطولة بجدارة.

جاء ذلك خلال زيارة السيدة أو بوكيان، للمدينة التدريبية لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية سوات 2026، قُبيل انطلاق التحدي، واطلعت على مُجريات استعدادات الفرق الصينية الستة المُشاركة في التحدي في نسخته السابعة.

وصرحت السيدة أو بوكيان أن الفرق الشرطية التخصصية في الصين خاضت مرحلة تصفية دقيقة، حيث تم تشكيل 48 فريقاً من نخبة الوحدات التكتيكية، تنافست على المستوى الوطني لاختيار الأفضل. وقد أسفرت هذه المنافسات عن تأهل 6 فرقٍ متميزة للمشاركة في تحدي سوات الإمارات 2026، من بينها فريقان نسائيان، في إنجاز يعكس الكفاءة العالية والتقدم النوعي في أداء الفرق الصينية، معربة عن فخرها بتمثيل المرأة الصينية في هذا المحفل الدولي.

ودعت القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية، الصينيين في الإمارات، إلى الحضور وتشجيع فرقهم الوطنية، كما دعت الشعب الصيني في مختلف أنحاء العالم، إلى متابعة المنافسات عبر البث المُباشر.