انطلاق تحدي الإمارات للفرق التكتيكية "سوات 2026" وسط أجواء حماسية وجماهيرية

وسط أجواء حماسية وتنافسية وحضور جماهيري من مختلف الجنسيات، انطلقت صباح اليوم السبت، منافسات النسخة السابعة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية "سوات2026"، في المدينة التدريبية بالروية بدبي، والتي ستستمر إلى يوم الأربعاء المُقبل، وستتنافس الفرق فيها ضمن 5 تحديات تكتيكية تخصصية للوحدات الشرطية الخاصة بشكل يومي.

وشهد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي عبد الله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، انطلاق فعاليات التحدي الذي يعتبر الحدث الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية، وذلك بحضور كبار الضباط، وقادة الفرق التكتيكية من 6 قارات.

وتفقد معالي الفريق عبد الله المري يرافقه معالي عبد الله البسطي، ميدان انطلاق التحدي، والفعاليات المصاحبة التي تتضمن معرض "أمنكم سعادتنا" والذي يعرض مختلف المبادرات المجتمعية لشرطة دبي، إلى جانب زيارة المركز الإعلامي الذي يشرف على البث المباشر والتغطية اليومية والصحفية التي ترافق الحدث العالمي إضافة للخدمات الصحية التي تقدم للمشاركين في التحدي.

وفي هذا السابق، رحب معالي الفريق عبد الله خليفة المري، بالفرق المشاركة في النسخة السابعة من تحدي الإمارات للفرق التكتيكية، بعد الإنجاز الكبير حققته النسخة السادسة والتي دخلت القيادة العامة لشرطة دبي، عبره موسوعة غينيس للأرقام القياسية في "أكبر عدد من الدول التي تشارك في بطولة خاصة للفرق التكتيكية على مستوى العالم، بواقع 46 دولة".

وتمنى معالي الفريق المري، الذي التقى عدداً من قادة وأعضاء الفرق التكتيكية المشاركة في منافسات التحدي، التوفيق لهم في خوض المنافسات وحصد أعلى النقاط، والوصول إلى منصات التتويج، وتبادل الخبرات واكتساب المزيد من المهارات التكتيكية مع مختلف الفرق المشاركة.

وتتنافس الفرق التكتيكية رجالاً ونساء، فيما بينها خلال الأيام المُقبلة على جوائز التحدي التي تصل قيمتها 260 ألف دولار، وسيتم توزيعها بشكل يومي على الفرق التي تحصد المراكز الثلاثة الأولى، إلى جانب توزيعها على الفرق المتصدرة في المجموع العام مع نهاية التحدي.

5 تحديات

وتخوض الفرق خمسة منافسات وتحديات، هي "تحدي الهجوم" في اليوم الأول، وتحدي " إنقاذ رهينة" في اليوم الثاني، وتحدي "إنقاذ ضابط" في اليوم الثالث، و"تحدي البرج" في اليوم الرابع"، و" تحدي الموانع" في اليوم الخامس والأخير، حيث يحتاج كل تحدي من كل فريق اتباع أساليب تكتيكية ولياقة بدنية وقدرات مهارية عالية من أجل حصد النقاط بشكل يومي.

أهداف التحدي

أكد العميد عبيد مبارك الكتبي، رئيس اللجنة المنظِّمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية، أن التحدي يسعى إلى زيادة مساحة تبادل الخبرات بين الفرق التكتيكية المشاركة، وإتاحة المجال للتعرف على أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل فرق وحدات التدخل السريع، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية في التعامل مع التحديات المُختلفة، موضحاً أن التحدي أصبح واحد من أكبر التحديات العالمية التي تُعنى بالمنافسات الخاصة بالفرق التخصصية التكتيكية من مختلف الأجهزة والوحدات الشرطية، ويشهد مشاركة من مختلف دول العالم، الآسيوية، والأوروبية، والأفريقية، والأمريكتين.

معارض ومطاعم وأجواء عائلية

الجدير ذكره، أن تحدي الإمارات للفرق التكتيكية يحتوي أيضاً، إلى جانب مسابقاته الرئيسية، على مجموعة من الفعاليات منها معرض خاص بالشركات والشركاء الاستراتيجيين، والعديد من المطاعم التي تناسب أفراد العائلة كافة، وهو مفتوح أمام الجمهور الراغب في مشاهدة الفرق التكتيكية على مدار الأيام الخمسة للتحدي وتشجيع الدول التي ينتمون إليها.