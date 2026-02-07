محمد بن راشد يعلن 15 فبراير موعد الاحتفاء بصناع الأمل

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن 15 فبراير هو موعد الاحتفاء بمجموعة مميزة من صناع الأمل، المبادرة العربية الأكبر من نوعها والمخصصة للاحتفاء بأصحاب العطاء في الوطن العربي، والتي شارك فيها أكثر من 15 ألف شاب وشابة، أسهموا بإيجابية وتفاؤل في التعامل مع تحديات تعيشها مجتمعاتهم.

وقال سموه: "علمتني الحياة بأن القادم أجمل.. لأن الأمل قوة.. واليأس كفر وسوء ظن بالله.. علّمتني الحياة أن روح التفاؤل معدية بين الأشخاص، وفي المؤسسات، وحتى بين الدول، وأن غرس بذور الأمل من أعظم الأعمال، لأن بذورها سوف تزهر بساتين من الشباب والشابات المؤمنين بالمعجزات، المتفائلين بالإنجازات، والمتفانين في خدمة المجتمعات".

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" تحت وسم #علمتني_الحياة: "علمتني الحياة بأن القادم أجمل.. لأن الأمل قوة.. واليأس كفر.. وسوء ظن بالله".

وأضاف سموه: "علّمتني الحياة أن روح التفاؤل معدية بين الأشخاص، وفي المؤسسات، وحتى بين الدول، وأن غرس بذور الأمل من أعظم الأعمال، لأن بذورها سوف تزهر بساتين من الشباب والشابات المؤمنين بالمعجزات، المتفائلين بالإنجازات، والمتفانين في خدمة المجتمعات.. أطلقنا مبادرة صناع الأمل في دورتها السادسة.. والتي شارك فيها أكثر من 15 ألف شاب وشابة.. أسهموا بإيجابية وتفاؤل في التعامل مع تحديات تعيشها مجتمعاتهم".

وختم سموه: "موعدنا للاحتفاء بمجموعة مميزة منهم في 15 فبراير في دبي بإذن الله".