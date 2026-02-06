محمد بن زايد: الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والغابون محطة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والغابون تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وتعكس النهج الثابت لدولة الإمارات في بناء الشراكات التنموية مع دول القارة الأفريقية من أجل الازدهار المشترك وتوسيع مجالات الفرص أمام الأجيال المقبلة.

وقال سموه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "شهدت اليوم في أبوظبي وفخامة الرئيس بريس كلوتير أوليغوي نغيما توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والغابون والتي تمثل محطة مهمة في مسار العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وتعكس النهج الثابت لدولة الإمارات في بناء الشراكات التنموية مع دول القارة الأفريقية من أجل الازدهار المشترك وتوسيع مجالات الفرص أمام الأجيال المقبلة، وتحقيق تطلعات شعبها وشعوب القارة نحو التقدم والنماء".