أنور قرقاش: محمد بن زايد رجل دولة يقود وطنه بحكمة وحنكة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن لقاءات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالرؤساء والقيادات العالمية، تُظهر رجل الدولة الذي يقود وطناً ناجحاً بحكمة وحنكة، مترفعاً عن المهاترات والجدل العابر، مرسخاً نهجاً يعمّق مسيرة التنمية، ويعزّز الاعتدال، ويصون المصالح، ويرسّخ الشراكات، بما يضع دولة الإمارات في قلب الحسابات الإقليمية والدولية.

وقال معاليه في تدوينة على منصة التواصل الاجتماعي "X": "تشرفت بحضور اجتماع صاحب السمو رئيس الدولة مع معالي المستشار الألماني فردريك ميرتس. وخلال هذا اللقاء وغيره من لقاءات سموه، يتجلى لنا رجل دولة يقود وطنًا ناجحًا بحكمة وحنكة، يترفع عن المهاترات والجدل العابر، ويبلور نهجًا راسخًا يعمّق مسيرة التنمية، ويعزز الاعتدال، ويصون المصالح، ويرسّخ الشراكات، واضعًا الإمارات في قلب الحسابات الإقليمية والدولية".

وأضاف معاليه: "‏حفظ الله الشيخ محمد بن زايد، وحفظ الإمارات وشعبها".